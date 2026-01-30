search
ΚΟΣΜΟΣ

30.01.2026 15:26

H Γαλλία θα επιτρέψει τον απόπλου του ρωσικού πετρελαιοφόρου «για νομικούς λόγους»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε στον Ουκρανό προεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας τους χθες, Πέμπτη, ότι οι γαλλικές αρχές θα αναγκαστούν, «για νομικούς λόγους», να επιτρέψουν στο πετρελαιοφόρο Grinch (το οποίο θεωρείται ύποπτο ότι ανήκει στον «ρωσικό σκιώδη στόλο» και κατασχέθηκε την περασμένη εβδομάδα από τις γαλλικές αρχές) να επιστρέψει στη θάλασσα.

Όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα Le Monde, επικαλούμενη δημοσίευμα από την ουκρανική εφημερίδα Yevropeyska Pravda, ο Γάλλος πρόεδρος υποσχέθηκε στον Ουκρανό ομόλογό του ότι θα μεταρρυθμιστεί η υφιστάμενη νομοθεσία ούτως ώστε να διασφαλίσει ότι τα πλοία του ρωσικού σκιώδους στόλου θα μπορούν να κατασχεθούν. Στο δημοσίευμα αναφέρεται επίσης ότι ο ουκρανός πρόεδρος εκτιμά πως αυτό είναι «ένα ζήτημα που αφορά κυρίως τα βόρεια ναυτικά κράτη» και ότι διαβλέπει μια τάση «προς λύσεις που αναμφίβολα θα περιπλέξουν τα πράγματα για τους Ρώσους».

Το Grinch, το οποίο κατασχέθηκε στις 22 Ιανουαρίου στη Μεσόγειο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Μασσαλίας, είναι το δεύτερο πλοίο που υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και ακινητοποιείται από τις γαλλικές αρχές, μετά το Boraçay στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η κράτηση του Ινδού καπετάνιου ήρθη προχθές, Τετάρτη, από την εισαγγελία της Μασσαλίας, η οποία – όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα – ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για «μη ανύψωση σημαίας».

