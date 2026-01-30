Ο Τραμπ πρότεινε τον Κέβιν Γουόρς για τη θέση του προέδρου στη Fed

O Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, έκανε γνωστό ότι προτείνει τον Κέβιν Γουόρς για τη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Ο Γουόρς είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Στάνφορντ και της Νομικής Σχολής του Χάρβαρντ και έχει πραγματοποιήσει εκτενή έρευνα στους τομείς της οικονομίας και των χρηματοοικονομικών. Σύμφωνα με τον Τραμπ, είχε συντάξει ανεξάρτητη έκθεση για την Τράπεζα της Αγγλίας, στην οποία πρότεινε μεταρρυθμίσεις στη χάραξη νομισματικής πολιτικής στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το βρετανικό κοινοβούλιο να υιοθετεί τις συστάσεις της.

Παράλληλα, σημείωσε ότι σε ηλικία μόλις 35 ετών θα γίνει ο νεότερος διοικητής στην ιστορία της Fed.

Ο Τραμπ τον χαρακτήρισε ως πρόσωπο «κομμένο και ραμμένο» για τη θέση όπως είχε κάνει και με τον Πάουελ όταν τον είχε προτείνει, στον οποίο επιτίθεται συνεχώς τον τελευταίο χρόνο.

