ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 15:30
30.01.2026 14:17

Κύπρος: Συναγερμός στην Εθνική Φρουρά – «Χάθηκαν» 13,6 κιλά ΤΝΤ κατά τη διάρκεια άσκησης

30.01.2026 14:17
Συναγερμός σήμανε στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου έπειτα από την εξαφάνιση ποσότητας 13,6 κιλών εκρηκτικού υλικού ΤΝΤ, κατά τη διάρκεια άσκησης του Μηχανικού, στο πεδίο βολής Καλού Χωριού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση και έχουν ξεκινήσει ανακρίσεις. Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς μετέβη στο σημείο, όπου παρακολουθεί από κοντά τις έρευνες και τις διαδικασίες διερεύνησης. Για το περιστατικό είναι ενήμερη και η Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, εξετάζονται δύο βασικά ενδεχόμενα, είτε το εκρηκτικό υλικό να έχει πράγματι χαθεί ή κλαπεί, είτε να έχει χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της άσκησης χωρίς να καταγραφεί με ακρίβεια στα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση, η άσκηση που ήταν προγραμματισμένη αναβλήθηκε σήμερα, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι και η συλλογή στοιχείων από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές.

