Ο Τραμπ ορίζει τον Κέβιν Γουόρς στη θέση του Τζερόμ Πάουελ στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ – Πώς αντέδρασαν οι αγορές

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προτείνει τον Κέβιν Γουόρς για τον 17ο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας μετά τη λήξη της θητείας του Τζερόμ Πάουελ τον Μάιο.

«Γνωρίζω τον Κέβιν εδώ και πολύ καιρό και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ Προέδρους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, ίσως ο καλύτερος. Πέρα από όλα τα άλλα, είναι “κεντρικός” και δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του το πρωί της Παρασκευής.

Ο Γουόρς είναι ένας συμβατικός υποψήφιος για την προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας: πρώην στέλεχος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, ο οποίος προηγουμένως ήταν υπό εξέταση για να γίνει υπουργός Οικονομικών κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ και ήταν υποψήφιος για την κορυφαία θέση στη Ομοσπονδιακή Τράπεζα κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ. Ο Γουόρς διορίστηκε στη Ομοσπονδιακή Τράπεζα το 2006 σε ηλικία 35 ετών, καθιστώντας τον τον νεότερο άνθρωπο που έχει υπηρετήσει ποτέ στο ισχυρό διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Ο Γουόρς, τώρα 55 ετών, άλλαξε πρόσφατα τη στάση του απέναντι στη νομισματική πολιτική. Πρώην υποστηρικτής του πληθωρισμού, ο Γουόρς τάσσεται πλέον υπέρ των χαμηλότερων επιτοκίων, σύμφωνα με πολυάριθμες δημόσιες δηλώσεις που έχει κάνει τους τελευταίους μήνες, καθώς ο Τραμπ ξεκίνησε ένα θέαμα τύπου ριάλιτι για την απόφασή του να αναλάβει την προεδρία της Fed. Έχει επίσης ζητήσει αναμόρφωση του εργατικού δυναμικού της κεντρικής τράπεζας.

Η αντίδραση των χρηματαγορών

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών σημείωσαν ελαφρώς πτώση αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον Κέβιν Γουόρς ως υποψήφιο για την προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Παρόλο που ο Γουόρς έχει πρόσφατα αγκαλιάσει τις απαιτήσεις του Τραμπ για χαμηλότερα επιτόκια, έχει μια κερδισμένη φήμη ως «γεράκι του πληθωρισμού» – που σημαίνει ότι συνήθως τείνει προς υψηλότερα επιτόκια για να αποτρέψει την ανεξέλεγκτη άνοδο των τιμών.

Οι αγορές δεν είχαν σημαντική αντίδραση στην επιλογή του Γουόρς, αλλά σίγουρα δεν ενεργούν σαν ο νέος πρόεδρος της Fed του Τραμπ να πρόκειται να εφαρμόσει τις εντολές του προέδρου και να αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια όταν ενταχθεί στην κεντρική τράπεζα την άνοιξη.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones υποχώρησαν κατά 130 μονάδες ή 0,3%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 κινήθηκαν 0,4% χαμηλότερα. Και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον τεχνολογικά βαρύ Nasdaq Composite υποχώρησαν κατά 0,5%.

Οι μετοχές τείνουν να αυξάνονται όταν τα επιτόκια είναι χαμηλότερα, επειδή οι μειώσεις των επιτοκίων μειώνουν το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων και αυξάνουν τα κέρδη τους. Τείνουν να μειώνονται όταν τα επιτόκια αυξάνονται, επειδή τα υψηλότερα επιτόκια επηρεάζουν αρνητικά τα κέρδη των εταιρειών.

Το δολάριο ανέστρεψε την πορεία του και κέρδισε 0,1% έναντι άλλων σημαντικών νομισμάτων μετά από σταθερή πτώση καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιανουαρίου. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν ελαφρώς καθώς οι επενδυτές πούλησαν ομόλογα.

Τα κρατικά ομόλογα τείνουν να ακολουθούν τα επιτόκια της Fed – επομένως τα υψηλότερα επιτόκια θα υποστηρίξουν υψηλότερες αποδόσεις ομολόγων. Η κίνηση δεν ήταν καθόλου δραματική, αλλά η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς αυξήθηκε κατά 0,01 μονάδες στο 4,25%.

