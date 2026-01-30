Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκεζ δίνει το πετρέλαιο σε ιδιώτες – Χαλαρώνει τον κρατικό έλεγχο για να προσελκύσει επενδυτές

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, υπέγραψε την Πέμπτη νόμο που ανοίγει τον πετρελαϊκό τομέα της χώρας στην ιδιωτικοποίηση, αντιστρέφοντας μια αρχή του αυτοανακηρυγμένου σοσιαλιστικού κινήματος που κυβερνά τη χώρα για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Η μεταρρύθμιση αναμφίβολα θα είναι η χαρακτηριστική πολιτική της κυβέρνησής της, καθώς τοποθετεί τον πετρελαϊκό τομέα – την κινητήρια δύναμη της Βενεζουέλας – στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων που απαιτούνται για την ανασυγκρότηση μιας βιομηχανίας που έχει παραλύσει εδώ και καιρό. Η Ροντρίγκες θέσπισε το μέτρο λιγότερο από ένα μήνα μετά την θρασύτατη απαγωγή του τότε προέδρου Νικολάς Μαδούρο σε μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας.

Η Ροντρίγκες, αντιμέτωπη με εργάτες πετρελαίου και υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος, υπέγραψε το νομοσχέδιο λιγότερο από δύο ώρες αφότου το ενέκρινε η Εθνοσυνέλευση. Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ άρχισε επίσημα να χαλαρώνει τις οικονομικές κυρώσεις στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας, οι οποίες επιβλήθηκαν από την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, και επέκτεινε την ικανότητα των αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών να λειτουργούν στο έθνος της Νότιας Αμερικής.

Ο Ροντρίγκες μίλησε επίσης την Πέμπτη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος μια μέρα νωρίτερα εξήγησε σε Αμερικανούς γερουσιαστές σε ακρόαση πώς η κυβέρνηση σχεδιάζει να χειριστεί την πώληση δεκάδων εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και να επιβλέψει πού ρέουν τα χρήματα. Η Βενεζουέλα έχει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα αργού πετρελαίου στον κόσμο.

Οι κινήσεις και των δύο κυβερνήσεων ανοίγουν τον δρόμο για μια ακόμη ριζική γεωπολιτική και οικονομική μετατόπιση στη Βενεζουέλα.

«Μιλάμε για το μέλλον. Μιλάμε για τη χώρα που θα δώσουμε στα παιδιά μας», δήλωσε η Ροντρίγκες για τη μεταρρύθμιση.

Η Ροντρίγκες πρότεινε τις αλλαγές νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα αναλάβει τον έλεγχο των εξαγωγών πετρελαίου της Βενεζουέλας και θα αναζωογονήσει την προβληματική βιομηχανία προσελκύοντας ξένες επενδύσεις.

Ιδιωτικές εταιρείες θα ελέγχουν την παραγωγή πετρελαίου

Η νομοθεσία υπόσχεται να δώσει στις ιδιωτικές εταιρείες τον έλεγχο της παραγωγής και πώλησης πετρελαίου, τερματίζοντας το μονοπώλιο της κρατικής Petróleos de Venezuela SA επί αυτών των δραστηριοτήτων καθώς και της τιμολόγησης.

Μια ιδιωτική εταιρεία «θα αναλάβει την πλήρη διαχείριση των δραστηριοτήτων με δικά της έξοδα, λογαριασμό και κίνδυνο, αφού αποδείξει την οικονομική και τεχνική της ικανότητα μέσω ενός επιχειρηματικού σχεδίου που έχει εγκριθεί από» το Υπουργείο Πετρελαίου της χώρας, σύμφωνα με τον νόμο. Η νομοθεσία ορίζει ότι η κυριότητα των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στα οποία μια εταιρεία θα διεξάγει δραστηριότητες παραμένει στο κράτος.

Ο νέος νόμος επιτρέπει επίσης την ανεξάρτητη διαιτησία των διαφορών, αφαιρώντας την εντολή για επίλυση των διαφορών μόνο στα δικαστήρια της Βενεζουέλας, τα οποία ελέγχονται από το κυβερνών κόμμα. Οι ξένοι επενδυτές θεωρούν τη συμμετοχή ανεξάρτητων διαιτητών ως κρίσιμη για την προστασία από μελλοντικές απαλλοτριώσεις.

Η κυβέρνηση της Ροντρίγκεζ αναμένει ότι οι αλλαγές θα χρησιμεύσουν ως διαβεβαιώσεις για τις μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες που μέχρι στιγμής δίσταζαν να επιστρέψουν στην ασταθή χώρα. Ορισμένες από αυτές τις εταιρείες έχασαν επενδύσεις όταν το κυβερνών κόμμα θέσπισε τον ισχύοντα νόμο πριν από δύο δεκαετίες υπέρ της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Βενεζουέλας, PDVSA.

Επιπλέον, ο αναθεωρημένος νόμος τροποποιεί τους φόρους εξόρυξης, ορίζοντας ένα ανώτατο όριο δικαιωμάτων στο 30% και επιτρέποντας στην εκτελεστική εξουσία να ορίζει ποσοστά για κάθε έργο με βάση τις ανάγκες κεφαλαιουχικών επενδύσεων, την ανταγωνιστικότητα και άλλους παράγοντες.

Πιθανές οικονομικές βελτιώσεις

Ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, Ορλάντο Καμάτσο, επικεφαλής της επιτροπής πετρελαίου της συνέλευσης, δήλωσε ότι η μεταρρύθμιση «θα αλλάξει την οικονομία της χώρας».

Εν τω μεταξύ, ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Αντόνιο Εκάρι προέτρεψε τη συνέλευση να προσθέσει διατάξεις διαφάνειας και λογοδοσίας στον νόμο, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός ιστότοπου για τη δημοσιοποίηση της χρηματοδότησης και άλλων πληροφοριών. Σημείωσε ότι η τρέχουσα έλλειψη εποπτείας έχει οδηγήσει σε συστημική διαφθορά και υποστήριξε ότι αυτές οι διατάξεις μπορούν επίσης να θεωρηθούν δικαστικές εγγυήσεις.

Αυτές οι εγγυήσεις είναι μεταξύ των βασικών αλλαγών που αναζητούν οι ξένοι επενδυτές καθώς σκέφτονται να εισέλθουν στην αγορά της Βενεζουέλας.

«Ας λάμψει το φως στη βιομηχανία πετρελαίου», δήλωσε ο Εκάρι.

Οι εργαζόμενοι στον τομέα του πετρελαίου ντυμένοι με κόκκινες φόρμες και κράνη γιόρτασαν την έγκριση του νομοσχεδίου, κουνώντας μια σημαία της Βενεζουέλας μέσα στο νομοθετικό μέγαρο και στη συνέχεια ενώθηκαν με τους βουλευτές σε μια διαδήλωση με υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος.

Aντιστροφή πολιτικών

Ο νόμος τροποποιήθηκε τελευταία φορά πριν από δύο δεκαετίες, καθώς ο μέντορας και προκάτοχος του Μαδούρο, ο εκλιπών Ούγκο Τσάβες, έκανε τον αυστηρό κρατικό έλεγχο της πετρελαϊκής βιομηχανίας πυλώνα της σοσιαλιστικής του επανάστασης.

Ο Τσάβες, που εξελέγη το 1998, επέκτεινε τις κοινωνικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης και της εκπαίδευσης, χάρη στην πετρελαϊκή άνθηση της χώρας, η οποία απέφερε έσοδα που εκτιμώνται σε περίπου 981 δισεκατομμύρια δολάρια μεταξύ 1999 και 2011, καθώς οι τιμές του αργού πετρελαίου εκτοξεύτηκαν. Οι αλλαγές του 2006 στον νόμο για τη βιομηχανία πετρελαίου απαιτούσαν από την PDVSA να είναι ο κύριος μέτοχος σε όλα τα μεγάλα πετρελαϊκά έργα.

Ακυρώνοντας τις συμβάσεις που υπέγραψαν ξένες εταιρείες τη δεκαετία του 1990, ο Τσάβες εθνικοποίησε τεράστια περιουσιακά στοιχεία που ανήκαν σε αμερικανικές και άλλες δυτικές εταιρείες που αρνήθηκαν να συμμορφωθούν, συμπεριλαμβανομένων των ExxonMobil και ConocoPhillips. Εξακολουθούν να περιμένουν να λάβουν δισεκατομμύρια δολάρια σε διαιτητικές αποφάσεις.

Από εκείνες τις δύσκολες ημέρες των πλούσιων κρατικών δαπανών, η τύχη της PDVSA άλλαξε – μαζί με τη χώρα – καθώς η πτώση των τιμών του πετρελαίου, η διαφθορά και η κακοδιαχείριση διέβρωσαν τα κέρδη και έπληξαν την παραγωγή, πρώτα υπό τον Τσάβες και στη συνέχεια υπό τον Μαδούρο. Μέχρι το 2013, η Βενεζουέλα έπεσε σε τρομερή οικονομική κρίση που οδήγησε περισσότερους από 7,7 εκατομμύρια Βενεζουελάνους να μεταναστεύσουν.

Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν από διαδοχικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ παρέλυσαν περαιτέρω τη βιομηχανία πετρελαίου.

