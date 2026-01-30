Δικαστής μπλοκάρει ομοσπονδιακούς εισαγγελείς από το να ζητήσουν τη θανατική ποινή για τον Λουίτζι Μαντζιόνε

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς δεν μπορούν να επιδιώξουν την θανατική ποινή εναντίον του Λουίτζι Ματζιόνε για τη δολοφονία του Διευθύνοντος Συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, αποφάσισε δικαστής την Παρασκευή, ματαιώνοντας την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να τον εκτελέσει για την «προμελετημένη, εν ψυχρώ δολοφονία που σόκαρε την Αμερική», όπως έχουν υποστηρίξει.

Η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ, Μάργκαρετ Γκάρνετ, απέρριψε μια ομοσπονδιακή κατηγορία για φόνο που είχε επιτρέψει στους εισαγγελείς να επιδιώξουν την θανατική ποινή, διαπιστώνοντας ότι ήταν τεχνικά λανθασμένη. Η ίδια ανέφερε ότι το έπραξε για να «αποκλείσει τη θανατική ποινή ως διαθέσιμη τιμωρία που θα εξεταστεί από τους ενόρκους» εάν καταδικαστεί ο Μαντζιόνε.

Η Γκάρνετ απέρριψε επίσης μια κατηγορία για όπλο, αλλά άφησε σε ισχύ τις κατηγορίες για παρενόχληση που επιφέρουν μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης. Για να επιδιώξουν την θανατική ποινή, οι εισαγγελείς θα έπρεπε να αποδείξουν ότι ο Μαντζιόνε σκότωσε τον Τόμσον ενώ διέπραττε ένα άλλο «έγκλημα βίας». Η παρενόχληση δεν εμπίπτει σε αυτόν τον ορισμό, έγραψε η Γκάρνετ στη γνωμοδότησή της, επικαλούμενη νομολογία και νομικά προηγούμενα.

Η δικαστής αναγνώρισε ότι η απόφαση «μπορεί να φαίνεται στον μέσο άνθρωπο — και μάλιστα σε πολλούς δικηγόρους και δικαστές — παράξενη, και το αποτέλεσμα μπορεί να φαίνεται αντίθετο με τις πεποιθήσεις μας για τον ποινικό νόμο». Ωστόσο, είπε, αντανακλά την «αφοσιωμένη προσπάθειά της να εφαρμόσει πιστά τις επιταγές του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις κατηγορίες σε αυτή την υπόθεση. Ο νόμος πρέπει να είναι η μόνη ανησυχία του Δικαστηρίου».

Ο 27χρονος Μαντζιόνε δήλωσε αθώος για τις ομοσπονδιακές και πολιτειακές κατηγορίες. Οι κατηγορίες για φόνο σε πολιτειακό επίπεδο ενέχουν επίσης την πιθανότητα ισόβιας κάθειρξης.

Διαβάστε επίσης:

Ο Πούτιν «συμφώνησε σε μερική κατάπαυση του πυρός» μετά από αίτημα του Τραμπ

Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκεζ δίνει το πετρέλαιο σε ιδιώτες – Χαλαρώνει τον κρατικό έλεγχο για να προσελκύσει επενδυτές

Ο Τραμπ ορίζει τον Κέβιν Γουόρς στη θέση του Τζερόμ Πάουελ στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ – Πώς αντέδρασαν οι αγορές