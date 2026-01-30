Στη δημοσιότητα εκατομμύρια σελίδες από τα αρχεία Επστάιν – Ανατριχιαστικές καταγγελίες θυμάτων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποδέσμευσε την Παρασκευή περισσότερα αρχεία που σχετίζονται με τον εκλιπόντα σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν.

Η νέα συλλογή εγγράφων είναι τεράστια και περιελαμβάνει περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια σελίδες, 2.000 βίντεο και 180.000 εικόνες.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλανς δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι, μεταξύ άλλων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε «μεγάλες ποσότητες πορνογραφίας και εικόνων που κατασχέθηκαν από τις συσκευές του Επστάιν, τις οποίες φαίνεται να μην δημιούργησε ο ίδιος».

Ωστόσο, πρόσθεσε ο Μπλανς, «ορισμένες από τις εικόνες φαίνεται να έχουν ληφθεί από τον Επστάιν ή από άλλους γύρω του».

Σε ένα έγγραφο αναφέρεται πως «Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διοργάνωνε πάρτι στο Μαρ- α- λάγκο που ονομάζονταν “κορίτσια ημερολογίου”. Ο Τζέφρι Επστάιν έφερνε τα παιδιά και ο Τραμπ τα έβγαζε σε πλειστηριασμό». Στη συνέχεια περιγράφει πώς μετρούσε το αιδοίο και τον κόλπο των παιδιών. «…και βαθμολογούσε τα παιδιά με βάση το πόσο σφιχτά ήταν. Οι καλεσμένοι ήταν μεγαλύτεροι άνδρες, μεταξύ των οποίων ο Έλον Μασκ, ο Ντον Τζούνιορ Τραμπ, η Ιβάνκα Τραμπ και ο Έρικ Τραμπ ήταν εκεί. Ο δικηγόρος Άλαν Ντέρσοβιτς ήταν επίσης εκεί με τον δικηγόρο Μπομπ Σαπίρο. Μας πήγαν σε δωμάτια, μας ανάγκασαν να κάνουμε στοματικό σεξ στον Ντόναλντ Τραμπ. Μας ανάγκασαν να τους επιτρέψουμε να διεισδύσουν. Ήμουν 13 ετών όταν με βίασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Γκισλέιν Μάξγουελ ήταν επίσης παρούσα».

Ο ισχυρισμός προέρχεται από ένα έγγραφο στα αρχεία που περιγράφει μια πληροφορία που στάλθηκε στο FBI.

Η περίληψη της καταγγελίας αναφέρει ότι η υπηρεσία ενημερώθηκε ότι το ανήλικο κορίτσι ήταν περίπου 13-14 ετών όταν συνέβη το περιστατικό και αναφέρει ότι το φερόμενο θύμα «φέρεται να δάγκωσε τον Πρόεδρο Τραμπ ενώ έκανε στοματικό σεξ» και «φέρεται να χτυπήθηκε στο πρόσωπο αφού γέλασε που δάγκωσε τον Πρόεδρο Τραμπ».

Το έγγραφο αναφέρει ότι οι ομοσπονδιακοί προώθησαν το στοιχείο στο Γραφείο της Ουάσινγκτον για να διεξαγάγει ανάκριση.

Ένας άλλος ισχυρισμός – τον οποίο οι ομοσπονδιακοί δεν έκριναν αξιόπιστο – προέρχεται από μια γυναίκα που ισχυρίστηκε ότι ήταν θύμα και μάρτυρας ενός κυκλώματος σεξουαλικής διακίνησης στο γήπεδο γκολφ Trump στο Rancho Palos Verdes της Καλιφόρνια μεταξύ 1995 και 1996 που περιελάμβανε μεγάλα πάρτι οργίων με νεαρά κορίτσια, μεγαλύτερα μοντέλα της Victoria’s Secret και διασημότητες όπως ο Τραμπ και ο Μπιλ Κλίντον μεταξύ άλλων.

Τα έγγραφα αναφέρουν ότι οι ομοσπονδιακοί δέχτηκαν μια κλήση από μια γυναίκα που ισχυρίστηκε ότι ήταν κρατούμενη και αναφέρθηκαν στη Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, τη βρετανική βασιλική οικογένεια, τον Τραμπ και τον Τζέφρι Επστάιν. Οι ομοσπονδιακοί λένε ότι δεν μπόρεσαν να επικοινωνήσουν με τη γυναίκα, η οποία ζούσε στην Αυστραλία.

Μια άλλη καταγγελία προέρχεται από μια γυναίκα που ισχυρίζεται ότι ήταν 13 ετών και έγκυος το 1984, όταν αναγκάστηκε να κάνει στοματικές σεξουαλικές πράξεις. Είπε στο FBI ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής εμπορίας από άτομα υψηλού προφίλ και ότι ο Τραμπ της πλήρωνε τακτικά χρήματα για να την αναγκάσει να κάνει σεξουαλικές πράξεις. Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Τραμπ ήταν παρών όταν ο θείος της δολοφόνησε το νεογέννητο παιδί της. Οι ομοσπονδιακοί λένε ότι δεν μπόρεσαν να επικοινωνήσουν με τη γυναίκα.

Εκτός προθεσμίας

Εκτός από το ότι είναι τεράστιο σε όγκο, το νέο υλικό για τον Επστάιν που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή ήταν εκτός προθεσμίας που είχε θέσει σχετική νομοθεσία.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχασε την προθεσμία του Δεκεμβρίου για να παραδώσει όλα τα έγγραφα που απαιτούνται από τον Νόμο Διαφάνειας των Αρχείων Επστάιν, ο οποίος υπογράφηκε σε νόμο στις 19 Νοεμβρίου από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και έδωσε στην Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι 30 ημέρες για να δημοσιεύσει όλα τα αρχεία.

Νωρίτερα τον Δεκέμβριο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε περίπου 3.500 αρχεία στον ιστότοπό του, τα οποία περιελάμβαναν δικαστικά έγγραφα, αλληλογραφία και δεκάδες φωτογραφίες που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί προηγουμένως.

Μέρος αυτού του υλικού φαινόταν να έχει έντονα σεξουαλικό χαρακτήρα και είχε υποστεί επεξεργασία. Άλλα έφεραν την ένδειξη CSAM, που σημαίνει «υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών».

Ο Επστάιν κατηγορήθηκε το 2019 στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν για σεξουαλική εμπορία ανηλίκων, που φέρεται να εκμεταλλεύτηκε ενώ του έκαναν μασάζ. Πέθανε πίσω από τα κάγκελα εν αναμονή της δίκης και ο θάνατός του κρίθηκε ως αυτοκτονία.

Στα αρχεία που κυκλοφόρησαν τον Δεκέμβριο, υπάρχουν αρκετές φωτογραφίες του Επστάιν και της καταδικασμένης συνεργάτιδάς του, Γκισλέιν Μάξγουελ, από ταξίδια ή διακοπές με άλλους.

Ο Επστάιν περιβαλλόταν από πλούσιους και ισχυρούς ανθρώπους και ήταν φίλος για πολλά χρόνια με τον Τραμπ πριν ο μεγιστάνας του Μανχάταν εκλεγεί πρόεδρος.

Ένα εργαλείο αναζήτησης στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης βρήκε το όνομα του Τραμπ εκατοντάδες φορές στα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν τον Δεκέμβριο.

Ο Τραμπ αρνήθηκε οποιαδήποτε παράνομη πράξη και δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα έγκλημα που σχετίζεται με τον Επστάιν. Ωστόσο, αυτός και ο Επστάιν ήταν στενοί φίλοι μέχρι που τσακώθηκαν πριν από περίπου 15 χρόνια.

Εκτός από τον Τραμπ, ο Επστάιν ήταν στενός φίλος με ισχυρούς άνδρες όπως ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, ο δισεκατομμυριούχος από το Οχάιο Λες Γουέξνερ και ο πρώην πρίγκιπας Άντριου της Βρετανίας, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Δικαστής μπλοκάρει ομοσπονδιακούς εισαγγελείς από το να ζητήσουν τη θανατική ποινή για τον Λουίτζι Μαντζιόνε

Γροιλανδία: Βαυαρός κωμικός ύψωσε την αμερικανική σημαία στο Νουούκ – «Δεν είναι αστείο» λένε οι κάτοικοι

Ο Πούτιν «συμφώνησε σε μερική κατάπαυση του πυρός» μετά από αίτημα του Τραμπ