Απ’ τα αλώνια στα… σαλόνια: Οικογένεια στις ΗΠΑ «υιοθετεί» νεογέννητο μοσχαράκι για να το σώσει από το πολικό ψύχος (Photos)

Τον γύρο του κόσμου κάνει μια τρυφερή ιστορία όπου πρωταγωνιστεί μια οικογένεια από το Κεντάκι, η οποία έσωσε από τις ακραία χαμηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται σε αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ ένα νεογέννητο μοσχαράκι.

Όπως αναφέρει το Associated Press, η οικογένεια τάισε, φρόντισε και καθάρισε το μοσχαράκι, το οποίο στη συνέχεια βρήκε τη… θέση του στον καναπέ του σπιτιού, δίπλα στα δύο παιδιά της οικογένειας.

Μάλιστα, η μητέρα της οικογένειας κατέγραψε την τρυφερή στιγμή σε φωτογραφίες που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τα σχετικά στιγμιότυπα να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

«Είχε πάγο πάνω της, τη σκούπισα και έβγαλα το σεσουάρ και τη ζέστανα»

Το μοσχαράκι γεννήθηκε σε εξωτερικό χώρο του αγροκτήματος της οικογένειας το Σάββατο, 24/1, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται σε μονοψήφια νούμερα. Η μητέρα της οικογένειας ανέφερε ότι ο σύζυγός της βγήκε έξω για να ελέγξει την έγκυο αγελάδα και τότε εντόπισε το νεογέννητο, το οποίο υπέφερε από το κρύο.

Έχοντας χάσει ένα μοσχαράκι τον περασμένο χειμώνα λόγω κρυοπαγήματος, η οικογένεια αντέδρασε άμεσα. Έφεραν το νεογέννητο μέσα στο σπίτι για να το καθαρίσουν και να το ζεστάνουν.

«Είχε πάγο πάνω της. Ο ομφάλιος λώρος έμοιαζε με… παγωτό ξυλάκι. Τη σκούπισα και έβγαλα το σεσουάρ και τη ζέστανα», περιέγραψε η γυναίκα.

Σύντομα, το μοσχαράκι ξάπλωσε στον καναπέ, κουλουριασμένο δίπλα στα μικρά παιδιά της οικογένειας. «Σκαρφάλωσαν δίπλα της σαν να ήταν το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο», ανέφερε η γυναίκα, ενώ ο τρίχρονος γιος της, Γκρέγκορι, αποφάσισε να δώσει στο μοσχαράκι το όνομα Σάλι.

Σημειώνεται ότι η οικογένεια έχει πολλές αγελάδες στη γη της και είναι συνηθισμένη να φέρνει ζώα του αγροκτήματος μέσα στο σπίτι, όταν χρειάζεται. Σύμφωνα με τη μητέρα της οικογένειας, η Σάλι επανενώθηκε με τη μητέρα της το επόμενο πρωί και είναι πλέον μια χαρά.

