Μπαράζ νέων απειλών προς το Ιράν λίγο πριν την εκπνοή της προσωρινής εκεχειρίας – Συνομιλίες μόνο μετά την άρση του ναυτικού αποκλεισμού θέλει η Τεχεράνη

Το Πακιστάν εξακολουθεί να αναμένει μια επίσημη απάντηση από το Ιράν σχετικά με την επιβεβαίωση της αποστολής αντιπροσωπείας για συμμετοχή της Ισλαμικής Δημοκρατίας στον δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ, δήλωσε ο Πακιστανός υπουργός Πληροφοριών, Αταουλάχ Ταράρ, την ώρα που ο ναυτικός αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ και το ισραηλινό σφυροκόπημα σε Λίβανο και Γάζα ρίχνουν λάδι στη φωτιά, με τις ΗΠΑ να εντείνουν τους εκβιασμούς, λίγο πριν τη λήξη της προσωρινής κατάπαυσης του πυρός, μέσω του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει τα αντικρουόμενα μηνύματα.

Η εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν λήγει τα ξημερώματα της Τετάρτης στις 02:50, ώρα Ελλάδας, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν, της χώρας που μεσολαβεί μεταξύ των εμπόλεμων χωρών.

«Η εκεχειρία λήγει στις 4:50 (Ζώνη ώρας Ειρηνικού) στις 22 Απριλίου», δήλωσε ο Αταουάχ Ταράρ με ανάρτηση στο Χ. Όπως είπε, είναι «κρίσιμο» για το Ιράν να αποφασίσει να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ πριν από τη λήξη της εκεχειρίας. Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα σήμερα σε συνέντευξή του στο CNBC ότι δεν θέλει παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση και ότι θα καταλήξουν σε μία πολύ καλή συμφωνία. Πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις επιθέσεις τους στο Ιράν αν δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία με την Τεχεράνη.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και οι Στίβεν Γουίτκοφ – Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται να αναχωρήσουν για το Πακιστάν, ενόψει ενός ενδεχόμενου δεύτερου γύρου συνομιλιών. Ωστόσο, ο πρόεδρος της ιρανικής βουλής Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ και ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί μέχρι στιγμής παραμένουν στο Ιράν. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς δεν έχει αναχωρήσει ακόμη από την Ουάσινγκτον, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

«Η απόφαση του Ιράν να συμμετάσχει στις συνομιλίες πριν τη λήξη των δύο εβδομάδων εκεχειρίας είναι κρίσιμη», έγραψε λίγο νωρίτερα, ο Ταράρ, προσθέτοντας ότι το Πακιστάν έχει καταβάλει ειλικρινείς προσπάθειες για να πείσει την ιρανική ηγεσία να συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο συνομιλιών.

Επίσης, το πακιστανικό ΥΠΕΞ κάλεσε τόσο τις ΗΠΑ όσο και το Ιράν να παρατείνουν την δύο εβδομάδων εκεχειρία. Σε συνάντηση με την επιτετραμμένη των ΗΠΑ στο Πακιστάν, Νάταλι Α. Μπέικερ, ο υπουργός Εξωτερικών Ισάκ Νταρ υπογράμμισε την ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και δήλωσε ότι το Πακιστάν κάλεσε και τις δύο πλευρές να εξετάσουν το ενδεχόμενο παράτασης της εκεχειρίας, ανέφερε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Το Ιράν θέλει συνομιλίες μόνο μετά την άρση του ναυτικού αποκλεισμού

Το Ιράν έθεσε εν αμφιβόλω τη διεξαγωγή δεύτερου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ, αφού αρνήθηκε να δεσμευτεί δημοσίως ότι θα συμμετάσχει στις συνομιλίες αυτή την εβδομάδα, ενόψει της επικείμενης λήξης της εκεχειρίας.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal, η Τεχεράνη είχε αρχικά δηλώσει στους μεσολαβητές ότι θα έστελνε αντιπροσωπεία στο Πακιστάν την Τρίτη για συνομιλίες, αλλά αργότερα τους ενημέρωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να άρουν πρώτα τον ναυτικό αποκλεισμό.

Ο Τραμπ πιστεύει πως έχει το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις

Αισιόδοξος για την έκβαση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν εμφανίστηκε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο CNBC, όπου υποστήριξε πως οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «ισχυρή διαπραγματευτική θέση» και ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται «πολύ επιτυχημένα».

ΕΙδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τρίτη ότι πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα καταλήξουν σε μια πολύ καλή συμφωνία» με το Ιράν για να τερματίσουν τον πόλεμο, στις συνομιλίες που αναμένεται να διεξαχθούν στο Ισλαμαμπάντ.

«Νομίζω ότι δεν έχουν άλλη επιλογή», ​​δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην εκπομπή «Squawk Box» του CNBC.

«Έχουμε καταστρέψει το Ναυτικό τους, έχουμε καταστρέψει την Πολεμική τους Αεροπορία, έχουμε καταστρέψει τους ηγέτες τους», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Έχουμε καταστρέψει τους ηγέτες τους, ειλικρινά, κάτι που περιπλέκει τα πράγματα κατά κάποιον τρόπο, αλλά αυτοί οι ηγέτες είναι πολύ πιο λογικοί», είπε ο Τραμπ. «Πρόκειται για αλλαγή καθεστώτος, όπως και να θέλετε να την ονομάσετε, κάτι που δεν είπα ότι θα έκανα, αλλά το έκανα έμμεσα».

Παράλληλα, ανέφερε στο θέμα της εκεχειρίας ότι «δεν υπάρχει πολύς χρόνος» και ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιθυμεί την παράτασή της, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας, υπογραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη μπορεί να βρεθεί «σε πολύ καλή θέση» εφόσον αποφασίσει να καταλήξει σε συμφωνία.

.@POTUS: "Iran can get themselves in a very good footing if they make a deal. They can make themselves into a strong nation again, a wonderful nation again. They have incredible people… they have to use reason, and they have to use common sense." pic.twitter.com/vDK9iXbKcl — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 21, 2026

Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως οι ΗΠΑ «ελέγχουν πλήρως» το Στενό του Ορμούζ, υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών αποτελεί «τεράστια επιτυχία» και ότι η Ουάσινγκτον «διαχειρίζεται το Ιράν με πολύ επιτυχημένο τρόπο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένει, όπως λέει, τη συνέχιση των βομβαρδισμών, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. «Περιμένω ότι θα βομβαρδίσουμε, γιατί πιστεύω ότι αυτή είναι η καλύτερη στάση με την οποία μπαίνεις σε διαπραγματεύσεις», ανέφερε και τόνισε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι «έτοιμες να δράσουν», χαρακτηρίζοντάς αυτές «απολύτως εντυπωσιακές».

Παράλληλα, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η Κίνα βοήθησε το Ιράν να αναπληρώσει αποθέματα των όπλων του.

Οι Ιρανοί «πιθανώς έχουν αναπληρώσει λίγο τα αποθέματά τους» από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ «κατάσχεσαν χθες ένα πλοίο που μετέφερε κάποια πράγματα, κάτι που δεν ήταν πολύ καλό, ίσως ένα δώρο από την Κίνα, δεν ξέρω». «Ξαφνιάστηκα λίγο», είπε, προσθέτοντας: «Νόμιζα ότι είχα μια συμφωνία με τον πρόεδρο Σι (Τζινπίνγκ), αλλά δεν είναι τίποτε σοβαρό, έτσι είναι σε καιρό πολέμου», συμπλήρωσε.

Μήνυμα για απελευθέρωση 8 γυναικών πριν τις διαπραγματεύσεις

Εντωμεταξύ, ο Τραμπ απηύθυνε δημόσια έκκληση προς την ηγεσία του Ιράν, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ζητώντας την απελευθέρωση οκτώ γυναικών ενόψει επικείμενων διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν.

Στο μήνυμά του, αναφέρει ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι «θα βρεθούν σύντομα σε συνομιλίες με εκπροσώπους του», εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα προχωρήσουν στην απελευθέρωση των γυναικών σε ένδειξης καλής θέλησης.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Προς τους Ιρανούς ηγέτες, οι οποίοι σύντομα θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους μου: Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα την απελευθέρωση αυτών των γυναικών. Είμαι βέβαιος ότι θα εκτιμήσουν το γεγονός ότι το κάνατε αυτό. Παρακαλώ, μην τους κάνετε κακό! Θα ήταν μια εξαιρετική αρχή για τις διαπραγματεύσεις μας!!! Σας ευχαριστώ για την προσοχή που δείξατε στο θέμα αυτό. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν ότι «έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία»

Νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social κατηγόρησε σήμερα το Ιράν ότι «έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία».

President Trump on TruthSocial: Iran has Violated the Cease Fire numerous times! pic.twitter.com/bjRI7d702X — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 21, 2026

Ουάσινγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν να ανταλλάσσουν απειλές, προπαραμονή του τέλους της κατάπαυσης του πυρός δυο εβδομάδων που κήρυξαν, με την αβεβαιότητα για ενδεχόμενη επανέναρξη των μεταξύ τους διαπραγματεύσεων στην πρωτεύουσα του Πακιστάν να παραμένει.

Οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ βρίσκονται στον «αέρα», καθώς η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα την παρουσία της στο Πακιστάν.

Με την ανάρτησή του, ο αμερικανός πρόεδρος απαντάει στις κατηγορίες του Ιράν περί παραβίασης της εκεχειρίας από τις ΗΠΑ, λόγω του συνεχιζόμενου αποκλεισμού και της κατάσχεσης ιρανικού πλοίου.

Υπενθυμίζεται πως η απόφαση του Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ανακλήθηκε πριν συμπληρωθεί ένα 24ωρο, καθώς ο Τραμπ διεμήνυσε ότι δεν προτίθεται να άρει τον δικό του αποκλεισμό στα ιρανικά πλοία.

Η Τεχεράνη απαντά πως «δεν θα δεχθούμε άλλες απειλές»

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διαθέτει «νέα χαρτιά» σε περίπτωση επανέναρξης των εχθροπραξιών με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Σε ανάρτησή του στο Twitter/Χ, ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης υπό καθεστώς απειλών.

«Ο Τραμπ, επιβάλλοντας πολιορκία και παραβιάζοντας την εκεχειρία, επιδιώκει να μετατρέψει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων -στη δική του φαντασία- σε τραπέζι παράδοσης ή να δικαιολογήσει την ανανεωμένη πολεμοχαρή του στάση», έγραψε ο Γκαλιμπάφ.

«Δεν αποδεχόμαστε διαπραγματεύσεις υπό τη σκιά απειλών, και τις τελευταίες δύο εβδομάδες προετοιμαζόμαστε για να παρουσιάσουμε νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ترامپ با اعمال محاصره و نقض آتش‌بس می‌خواهد تا به خیال خود این میز مذاکره را به میز تسلیم تبدیل کند یا جنگ‌افروزی مجدد را موجّه سازد.

مذاکره زیر سایهٔ تهدید را نمی‌پذیریم و در دو هفتهٔ اخیر برای رو کردن کارت‌های جدید در میدان نبرد آماده شده‌ایم. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 20, 2026

