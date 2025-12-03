search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 17:59
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.12.2025 15:32

Η Ουκρανία έπληξε τον αγωγό που στέλνει ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία και Σλοβακία

03.12.2025 15:32
fysiko aerio moldavia – new

Η Ουκρανία έπληξε τον αγωγό πετρελαίου «Ντρούζμπα» στην περιοχή Ταμπόφ στην κεντρική Ρωσία, δήλωσε σήμερα πηγή προσκείμενη στη στρατιωτική υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας (GUR).

Πρόκειται για την πέμπτη ουκρανική επίθεση στον αγωγό ο οποίος τροφοδοτεί με ρωσικό πετρέλαιο την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του πρακτορείου Reuters.

Ουγγαρία και Σλοβακία εξακολουθούν να προμηθεύονται ενεργειακά προϊόντα από τη Ρωσία, ακόμη και αφότου οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκοψαν τους δεσμούς μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν εκρηκτικά που πυροδοτήθηκαν εξ αποστάσεως με τηλεχειρισμό.

Η σλοβακική διαχειρίστρια εταιρεία του αγωγού και η ουγγρική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου ανακοίνωσαν αργότερα σήμερα ότι ο εφοδιασμός μέσω του αγωγού «Ντρούζμπα» πραγματοποιείται κανονικά. Δεν υπήρξαν σχόλια εκ μέρους της Ρωσίας.

Η Ουκρανία επιτέθηκε στον αγωγό μία φορά τον Μάρτιο, δύο φορές τον Αύγουστο και μια φορά τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.

Το Κίεβο λέει ότι οι επιθέσεις που πραγματοποιεί σε ενεργειακούς στόχους σε απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία, στοχεύουν στην υπονόμευση της συνολικής πολεμικής προσπάθειας της Μόσχας.

Διαβάστε επίσης:

5 λόγοι που κάνουν πολλούς ανθρώπους να μην αντέχουν τα Χριστούγεννα

Πεσκόφ: Ο Πούτιν αποδέχτηκε ορισμένες προτάσεις των ΗΠΑ για την Ουκρανία

Χονγκ Κονγκ: Στους 159 οι νεκροί από τη φωτιά, μωρό ενός έτους το νεότερο θύμα – Έξι ακόμη συλλήψεις για την τραγωδία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
metro_0710_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Γραμμής 3 λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση

stomaxi-new
ΥΓΕΙΑ

Νέο στέλεχος του νοροϊού προκαλεί έξαρση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας φέτος τα Χριστούγεννα

psuxiko_ektelesi
ΕΛΛΑΔΑ

Εκτέλεση τοπογράφου στο Ψυχικό: «Μου έκανα ψυχολογικό πόλεμο για να ομολογήσω», κατέθεσε ο «ωραίος Τζορτζ»

voreia-makedonia-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Μακεδονία: Στη φυλακή τρεις Έλληνες – Εντοπίστηκαν πάνω από 200 φυσίγγια στα οχήματά τους σε ελέγχους στα σύνορα

Untitled-design
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Κοσμοσυρροή έξω από το «Παλλάς» για την «Ιθάκη» (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

aftokinito_elegxos_0112_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

fidan
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Φιντάν θέλει να ηγηθεί αμυντικά της Ευρώπης η Τουρκία: «Να κάνουμε δικό μας κέντρο βάρους» - Πιθανό τετ α τετ με Γεραπετρίτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 17:59
metro_0710_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Γραμμής 3 λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση

stomaxi-new
ΥΓΕΙΑ

Νέο στέλεχος του νοροϊού προκαλεί έξαρση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας φέτος τα Χριστούγεννα

psuxiko_ektelesi
ΕΛΛΑΔΑ

Εκτέλεση τοπογράφου στο Ψυχικό: «Μου έκανα ψυχολογικό πόλεμο για να ομολογήσω», κατέθεσε ο «ωραίος Τζορτζ»

1 / 3