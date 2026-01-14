Εξαφάνιση 16χρονης: Οι αναρτήσεις και η καταγγελία για κακοποίηση – «Μια μέρα θα ξυπνήσεις και θα έχω φύγει» – Είχε προσπαθήσει να «χαθεί» άλλες δύο φορές

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης από την Πάτρα.

Οι αρχές μέσω βιντεοληπτικού υλικού και καταθέσεων αναζητούν τα ίχνη της, ενώ αναλύουν όλα τα πιθανά σενάρια, ακόμη και το ενδεχόμενο η Λόρα να έχει ήδη ταξιδέψει για τη Γερμανία, όπου βρίσκεται ο αδελφός της.

Η 16χρονη φαίνεται ότι ήταν απόλυτα προετοιμασμένη για τη φυγή της, καθώς αποδεικνύεται ότι είχε μελετήσει εδώ και καιρό τις κινήσεις της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του STAR, η Λόρα είχε φιλοξενηθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε δομή της Γερμανίας και επέστρεψε στην οικογένειά της με δικαστική απόφαση.

Το κορίτσι βρέθηκε στη δομή μετά από καταγγελία γείτονά της στη Γερμανία, που ανέφερε ότι το παιδί είχε πέσει θύμα κακοποίησης, σίγουρα λεκτικής, ενώ εξεταζόταν το ενδεχόμενο ακόμη και της σωματικής κακοποίησης.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται να «δέσει» απόλυτα με όσα λένε οι φίλοι της, ότι ένιωθε καταπιεσμένη και με πολλούς περιορισμούς, κυρίως από τον πατέρα της.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετές αναρτήσεις της έχουν ταγκαρισμένη τη λέξη «κακοποίηση» στα αγγλικά. Η σχέση με τον πατέρα της φαίνεται πως ήταν πολύ τεταμένη.

Ωστόσο φίλη της οικογένειας διέψευσε μιλώντας στο Mega τις αναφορές για κακομεταχείριση της ανήλικης.

«Δεν υπάρχει κακοποίηση καμία. Μηδέν. Είναι ψέματα αυτά. Το μόνο που υπάρχει στο σπίτι είναι ότι ‘θα κάνεις τα μαθήματά σου και μετά θα πάρεις το κινητό σου’. Έβγαινε έξω με τις φίλες της συνέχεια. Πήγαινε όπου ήθελε και είχε την ελευθερία της. Δεν έχει χτυπηθεί ποτέ το παιδί. Και μου το έχουν πει οι γονείς και το ξέρω. Δεν έχει σηκώσει χέρι κανένας στο παιδί».

Είχε προσπαθήσει να «χαθεί» άλλες δύο φορές

Σύμφωνα με νέα στοιχεία αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η 16χρονη προσπάθησε να εξαφανιστεί.

«Η κοπέλα φαίνεται πως με κάποιον επικοινωνεί. Όταν ο οδηγός ταξί την άφησε, υπάρχει ένα μικρό καφενεδάκι στο οποίο μπήκε μέσα η κοπέλα, πήγε τουαλέτα και αφού βγήκε, ζήτησε από την υπάλληλο τον κωδικό του Wi-Fi. Κάποιος της είπε να πάει στο “Παίδων”. Ίσως ήταν σημείο συνάντησης, και να μην εμφανίστηκε κάποιος εκεί. Μπορεί και να κινδυνεύει η ζωή της γιατί εάν μιλάει με κάποιον, που αυτός έχει κακές προθέσεις, τότε το κορίτσι κινδυνεύει. Φαίνεται ότι πιεζόταν από το σπίτι», είπε ο Γιώργος Καλλιακμάνης στο Mega.

«Από μόνη της το έκανε όλο αυτό ή την έχει κατευθύνει κάποιος; Εκτός και αν δεν την κατευθύνει κανείς και κάνει όλες αυτές τις ενέργειες η κοπέλα γιατί θεωρεί ότι μπορεί να φύγει εύκολα για τη Γερμανία. Χθες επικοινώνησε κάποιος μαζί μου που γνώριζε την κοπέλα. Πριν 2 χρόνια η κοπέλα πήγαινε σε ιδιωτικό σχολείο στην Πάτρα. Σε μία εκδρομή που έκανε το ιδιωτικό σχολείο στην Βαρκελώνη, η κοπέλα χάθηκε δύο φορές. Την μία φορά δεν μπήκε στο βαγόνι του μετρό. Ευτυχώς το αντιλήφθηκαν οι καθηγητές και βγήκαν έξω και την μάζεψαν. Την δεύτερη φορά, όταν όλοι μπήκαν στην πύλη για να γυρίσουν Ελλάδα, το κορίτσι έμεινε πίσω», συνέχισε.

Τι λέει η φίλη της

Στο νέο βίντεο ντοκουμέντο που προβλήθηκε από το Star, καταγράφεται η Λόρα την ημέρα της εξαφάνισής της. Είναι μόλις λίγα λεπτά αφότου το κορίτσι έχει φτάσει στην Αθήνα. Η 16χρονη μπαίνει σε μίνι μάρκετ στο Γουδή, πολύ κοντά στο νοσοκομείο Παίδων. Έχει αλλάξει ρούχα, προσπαθώντας να κρύψει τα χαρακτηριστικά της, ενώ φοράει καπέλο και την κουκούλα του μπουφάν.

Συγκεκριμένα, όπως εξηγεί η φίλη της στο STAR: «Μια ημέρα πριν εξαφανιστεί, είχαμε βγει μια βόλτα. Μου έλεγε ότι ήθελε να φύγει μια φίλη της. Ότι ήταν 18 χρονών, την έλεγαν Άννα και ότι ήθελε να πάει να δει την γιαγιά της στην Αθήνα. Μου είπε επίσης να κρατήσω μια τσάντα, η οποία είχε μέσα διάφορα πράγματα, τα οποία είχε αγοράσει».

«Η τσάντα είχε ένα μαύρο μπουφάν, ένα μαύρο καπέλο και μια μαύρη τσάντα. Ήταν πάρα πολύ κλειστή. Όταν πηγαίναμε Γυμνάσιο καθόταν μόνη της, είχε πει πολλές φορές όταν δεν γινόταν κάτι ότι ήθελε να πεθάνει», συμπλήρωσε η φίλη της 16χρονης.

Ηχητικό ντοκουμέντο από την κλήση στο Ραδιοταξί

Η ανήλικη, όπως έγινε γνωστό, πήρε ταξί από την Πάτρα κι έφτασε στου Ζωγράφου, ενώ βαφόταν στη διαδρομή. Το ταξί, το κάλεσε από το κινητό της φίλης της. Της είπε ότι κλείνει το ραντεβού για μια άλλη φίλη της, την υποτιθέμενη Άννα.

Ακολουθεί η συνομιλία της 16χρονης με το Ραδιοταξί:

Λόρα: Γεια σας.

Ραδιοταξί: Γεια σας, παρακαλώ.

Λόρα: Θα ήθελα ένα ταξί για αύριο Πέμπτη, 8 το πρωί.

Ραδιοταξί: Πού να έρθει;

Λόρα: Για Κ… Ριο και να πάει Αθήνα. Είναι ένα καφέ.

«Δεν ανταλλάξαμε καμία κουβέντα μέχρι τον προορισμό μας. Έβγαλε τα καλλυντικά της και βαφόταν. Δεν φαινόταν παιδάκι, φαινόταν σαν φοιτήτρια. Έχω δώσει κατάθεση στην αστυνομία», λέει ο οδηγός του ταξί στο Star.

Οι αναρτήσεις

Κλιμάκιο από την Ασφάλεια της Πάτρας είναι στην Αθήνα, ακολουθώντας τα βήματα της ανήλικης, με το τελευταίο σημείο όπου εντοπίζεται να είναι στη Λεωφόρο Θηβών.

Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν το κίνητρο της εξαφάνισης, γι’ αυτό άλλωστε την Τρίτη, κλήθηκαν εκ νέου οι γονείς της, στην αστυνομική διεύθυνση Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Λόρα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε αναρτήσεις, μιλώντας για φόβο και κακοποίηση, ενώ είχε αναδημοσιεύσει και τη φράση: «Μια μέρα θα ξυπνήσεις και θα έχω φύγει».

Μάλιστα, σε πολλές από τις της αναρτήσεις, η Λόρα είχε «ταγκάρει» τη λέξη «κακοποίηση» στα αγγλικά.

