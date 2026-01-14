search
Μανώλης Μαυρομμάτης: Παίρνει εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης, δυο χρόνια μετά τη φωτιά στο σπίτι του

Ο γνωστός αθλητικογράφος Μανώλης Μαυρομμάτης πολύ σύντομα θα πάρει εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης και θα επιστρέψει κοντά στους δικούς του ανθρώπους.

Δύο χρόνια μετά τη φωτιά στο σπίτι του, που στοίχισε τη ζωή στη γυναίκα της ζωής του, φαίνεται πως έχει καταφέρει να ξεπεράσει μια σειρά από σοβαρά προβλήματα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Espresso» ο Μανώλης Μαυρομμάτης πηγαίνει όλο και καλύτερα τους τελευταίους μήνες. Γνωρίζει από την πρώτη στιγμή πως η γυναίκα του δεν τα κατάφερε.

Ο ίδιος δεν σταμάτησε να προσπαθεί, να ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών και να αισιοδοξεί.

Δίπλα του, όλους αυτούς τους μήνες βρίσκεται ο γιος του και ορισμένοι από τους πιο στενούς φίλους και συγγενείς του.

Είναι εκείνοι που του δίνουν δύναμη και κουράγιο, μέσα στις δυσκολίες.

Υπενθυμίζεται πως την ημέρα που εκδηλώθηκε η φωτιά, οι πυροσβέστες που έφτασαν άμεσα στο σημείο κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν χωρίς αισθήσεις.

Μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου ξεκίνησε ένας σκληρός αγώνας για την επιβίωση.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η σύζυγός του Ρένα Βενιέρη δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις επιπλοκές.

Ο Μανώλης Μαυρομμάτης, παρά την ηλικία του και τη σωματική καταπόνηση, έμεινε διασωληνωμένος για 45 ημέρες στη ΜΕΘ, δίνοντας καθημερινή μάχη για τη ζωή.

Στις 9 Απριλίου αποσωληνώθηκε, σηματοδοτώντας την πρώτη του μεγάλη νίκη. Ακολούθησαν μήνες αποκατάστασης, με εντατική φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία και ψυχολογική υποστήριξη.

