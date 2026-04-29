Κοινωνικός Τουρισμός: Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για τα προβλήματα στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ 

Την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη προκάλεσαν τα προβλήματα στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ στην οποία γίνονται οι αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχει δεχθεί ο Συνήγορος του Πολίτη, όταν οι εν δυνάμει δικαιούχοι έμπαιναν στην πλατφόρμα εμφανιζόταν λευκή εικόνα ή διάρκεια σύνδεσης ήταν ανεπαρκής, ώστε να ολοκλήρωθεί η αίτηση.

Ο Συνήγορος του Πολίτη τονίζει ότι η υπηρεσία όφειλε να είχε προβλέψει και αντιμετωπίσει εγκαίρως, δεν μπορεί να οδηγεί σε προσβολή των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των πολιτών, στερώντας τους από παροχές που συνδέονται με την αξιοπρεπή διαβίωσή τους.

Η ανακοίνωση του Συνηγόρου του Πολίτη

«Ο Συνήγορος του Πολίτη παραλαμβάνει τις τελευταίες ημέρες αναφορές από πολίτες, εν δυνάμει δικαιούχους του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού εργαζομένων και ανέργων ετών 2026- 2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), οι οποίοι διαμαρτύρονται έντονα για τη μη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΔΥΠΑ».

Η επίκληση ελλειμμάτων του μηχανογραφικού συστήματος εμπίπτει στα ζητήματα εσωτερικής λειτουργίας της Διοίκησης κι ως εκ τούτου δεν αντιτάσσεται στους πολίτες

Όπως αναφέρει ο Συνήγορος του Πολίτη, διαπιστώνονται, κυρίως αδυναμία των αιτούντων να εισέλθουν στην πλατφόρμα οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, συχνή εμφάνιση «λευκής οθόνης» στην πλατφόρμα και διάρκεια σύνδεσης ανεπαρκής για την ολοκλήρωση της αίτησης.

Επισημαίνεται, ότι η ΔΥΠΑ έχει ήδη ανακοινώσει τρεις παρατάσεις της προθεσμίας (έως τη Δευτέρα 27/4/2026, έως την Τετάρτη 29/4/2026 και έως την Κυριακή 3/5/2026).

Προβλήματα στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων της ΔΥΠΑ για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού είχαν παρατηρηθεί και την προηγούμενη χρονιά (2025) και ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο διαμεσολάβησης για πλήθος ανάλογων υποθέσεων, απηύθυνε δύο σχετικά έγγραφα προς τη Διοίκηση της ΔΥΠΑ (7.7.2025 και 17.11.2025).

Σε αυτά, μεταξύ άλλων, επισημάνθηκε στη Διοίκηση, ότι η επίκληση ελλειμμάτων του μηχανογραφικού συστήματος εμπίπτει στα ζητήματα εσωτερικής λειτουργίας της Διοίκησης κι ως εκ τούτου δεν αντιτάσσεται στους πολίτες.

Η αντιμετώπιση τεχνικών, ουσιαστικά, προβλημάτων, που η υπηρεσία όφειλε να είχε προβλέψει και αντιμετωπίσει εγκαίρως, δεν μπορεί να οδηγεί σε προσβολή των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των πολιτών, στερώντας τους από παροχές που συνδέονται με την αξιοπρεπή διαβίωσή τους.

