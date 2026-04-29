Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 30 Απριλίου

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Βγάλτε τα πέρα με ό,τι έχετε» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την κυβέρνηση που έχει για έκτακτες ενισχύσεις μόλις 200 εκατ. από το υπερπλεόνασμα για το 2026, αλλά και για τις οικονομικές και αμυντικές δεσμεύσεις του Μακρόν που αφορούν… τον ίδιο και όχι την Ευρώπη, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: «Ο καθένας μόνος του» – Καμία συζήτηση στην Ε.Ε. περί χαλάρωσης των δημοσιονομικών κανόνων – Ο οραματικός λόγος του Μακρόν δύσκολα θα μετουσιωθεί σε ευρωπαϊκά έργα

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η επιστολή των «5» είναι μόνο η αρχή – Αναμένονται νέες παρεμβάσεις βουλευτών της Ν.Δ. για δημογραφικό και διαφάνεια – Γιατί άρχισε τώρα το αντάρτικο και τι αναμένεται στο συνέδριο

ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ: Ζήτημα εθνικής ασφάλειας – Δεν αποσαφηνίστηκε επαρκώς ποιος είχε, τελικά, πρόσβαση στο προϊόν των παρακολουθήσεων – Όσα δεν ερευνήθηκαν και γιατί η υπόθεση δεν θα έπρεπε να κλείσει

ΣΥΡΙΖΑ: Σε δύσκολο σταυροδρόμι ο Φάμελλος ενώ το κόμμα Τσίπρα «ζυγώνει» – «Ξεθωριάζει» η στρατηγική της σύγκλισης με όρους αυτονομίας – Σκληρά διλήμματα για την ηγεσία – Ο θόρυβος για το «τηλεφώνημα» που δεν έγινε και η συνάντηση που «πρέπει να γίνει»

ΚΚΕ: Από την Πρωτομαγιά του ’44 στο σήμερα – Η ηγεσία επιχειρεί συσπείρωση δυνάμεων της κομματικής και ευρύτερης πολιτικής επιρροής του – «Το ΚΚΕ, μαζί με τους αγώνες του λαού, αποτελεί την πραγματική εργατική – λαϊκή αντιπολίτευση»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ: Δεν υπάρχουν ήρεμα νερά στο Αιγαίο – Η ελληνοτουρκική ένταση μεταφέρεται στη θάλασσα – Η ένταση δεν κλιμακώνεται απότομα, αλλά συσσωρεύεται σταδιακά

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Αναντικατάστατος κόμβος ενέργειας το Ορμούζ – Ποιες είναι οι ανεπαρκείς εναλλακτικές διαδρομές υδρογονανθράκων του Κόλπου – Μπορούν να καλύψουν μόνο 10% – 50% των ροών πετρελαίου – Περιορισμένες και οι εναλλακτικές εξαγωγικές επιλογές του Ιράν

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Συμμαχία Ελλάς και Γαλλία – Δεν υπάρχει ανοχή στον αναθεωρητισμό, τον αυταρχισμό και την κρατική επιθετικότητα – Τι παραβλέπει η ατυχέστατη αναφορά του Τομ Μπάρακ στους S-300 – Κορυφαία πολιτική πράξη η συνάντηση Μητσοτάκη – Μακρόν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Πολιτική επιβίωση μέσω των πλεονασμάτων – Το «καλάθι» του 1 δισ. στη ΔΕΘ του 2026 και το αφήγημα περί ανάκαμψης – Στενά όρια στις δαπάνες από το νέο Μεσοπρόθεσμο 2026-2029 – Τι αναμένεται να ακούσουμε στη Θεσσαλονίκη

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Στο «μικροσκόπιο» τα πιστωτικά ιδρύματα – Το νέο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη και το τέλος της ασυδοσίας – Αποτέλεσμα της ασφυκτικής πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Ξεκινάει με… μπαλώματα – Η εμπειρία των εποχικών είναι τεράστια και δεν πρέπει να χαθεί λόγω μικροϋπολογισμών – Το 60% των πυροσβεστικών οχημάτων είναι άνω των 30 ετών

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ: Ακριβότερα εισιτήρια, λιγότερες πτήσεις – Η παγκόσμια αεροπορία σε τροχιά κρίσης λόγω έκρηξης στις τιμές των καυσίμων – Ο διπλός κίνδυνος που διατρέχει η Ευρώπη

ΗΠΑ: Ζόρικες για τον Τραμπ οι ενδιάμεσες εκλογές – Σαν να μην του έφταναν όλα, έσκασε και η κόντρα Μελάνια και Τζίμι Κίμελ – Η ακρίβεια ευνοεί πλέον τους Δημοκρατικούς

ΜΜΕ: «Ουκ εν τω πολλώ το ευ» στην επόμενη τηλεοπτική σεζόν – Τα κανάλια θα κινηθούν με δύο ή τρεις βασικές σειρές και μυθοπλασία περιορισμένων επεισοδίων

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Πρωταθλητής στη ληστεία! – Βίος και… ρεκόρ του πρύτανη του εγκλήματος και συγγραφέα Β. Παλαιοκώστα – Θα μπορούσε να εντάξει την απόδραση τον κατάλογο των «τεχνών»

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΑΚΑ: Μία σοβαρή ναρκοαπειλή για την Ευρώπη – Η Μαροκινή Μαφία αποτελεί μια ομπρέλα εγκληματικών οργανώσεων – Βρήκε έδαφος χάρη στη «φιλελεύθερη» πολιτική της Ολλανδίας – Συνεργασία με λατινοαμερικανικά καρτέλ για… κοκαΐνη χωρίς μεσάζοντες

ΙΣΤΟΡΙΑ: Ισλαμική Αποικιοκρατία, σχέσεις με άλλους κόσμους – Το αποικιοκρατικό σύστημα του Ισλάμ – Οι πρώτες κατακτήσεις

