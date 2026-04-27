«Βαρίδι» για την κυβέρνηση το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Σωσίβιο οι τωρινές παροχές και τα μέτρα της ΔΕΘ

Ούτε τα νέα μέτρα στήριξης των πολιτών, αλλά ούτε και το «κοσμοπολίτικο» διήμερο της κυβέρνησης με τον Εμανουέλ Μακρόν φαίνεται ότι μπορούν να αντιστρέψουν το κακό κλίμα, που υπάρχει στην κοινωνία εξαιτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που φτάνουν στα χέρια των στελεχών της κυβέρνησης είναι ιδιαίτερα απογοητευτικές καθώς οι ψηφοφόροι θεωρούν ότι στελέχη του κυβερνώντος κόμματος «έχουν βάλει για καλά το χέρι τους στο μέλι».

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη δημοσκόπηση της GPO για τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ σχεδόν οκτώ στους δέκα πολίτες (76,6%) δηλώνουν δυσαρεστημένοι από τον τρόπο που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι έξι στους δέκα (56,9%) δηλώνουν πολύ δυσαρεστημένοι και οι δύο στους δέκα μάλλον δυσαρεστημένοι.

Αυτή η εικόνα συμπαρασύρει όλες τις κυβερνητικές κινήσεις με αποτέλεσμα να εδραιώνεται στους πολίτες η πεποίθηση ότι τίποτα δεν πηγαίνει καλά στην χώρα ενώ στην συντριπτική τους πλειοψηφία θεωρούν ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι γαλάζιο. Επτά στους δέκα μάλιστα απαιτούν αλλαγή πολιτικού σκηνικού, με εκλογή διαφορετικής κυβέρνησης.

Σωσίβιο η ΔΕΘ

Στο κυβερνητικό επιτελείο αναζητούν τις επόμενες κινήσεις που θα κάνουν καθώς σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η πρόθεση ψήφου δεδομένου το κυβερνών κόμμα έχει υποχωρήσει στο 23,8%, με πτώση 2,3% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Στον απολογισμό που έκαναν στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ακόμα ότι και η αμφισβήτηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τελικά δεν τους βγήκε σε καλό αφού μπέρδεψε ακόμα περισσότερο το κεντρώο ακροατήριο της ΝΔ.

Οι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη θεωρούν ότι κατ’ αρχήν θα πρέπει η κυβέρνηση να απεγκλωβιστεί από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και να γυρίσει στην καθημερινότητα. Αυτό ωστόσο για πρώτη φορά δεν εξαρτάται από το χέρι των γαλάζιων στελεχών αφού κανείς δεν γνωρίζει τι άλλο έχει στα χέρια της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Μέσα σε αυτό το κλίμα κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο μοναδικός τρόπος για να ξεφύγει η κυβέρνηση από αυτή την κατάσταση είναι η καλλιέργεια κλίματος για την ΔΕΘ. Τι δηλαδή σχεδιάζει να δώσει η κυβέρνηση και ποιους αφορά. Μέχρι τότε ωστόσο το κυβερνών κόμμα έχει μπροστά του, το καλοκαίρι με ό,τι σημαίνει αυτό και εφόσον δεν προκύψουν αλλά δυσάρεστα θέματα η σκάνδαλα.

Κόλαφος η δημοσκόπηση της GPO

Και αυτό γιατί με βάση τη δημοσκόπηση της GPO το 64% θεωρεί ότι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα διαφθοράς, ενώ εξίσου υψηλό είναι το ποσοστό των πολιτών που αποδοκιμάζει στο σύνολό του το κυβερνητικό έργο.

Το 72,% κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά τη συνολική θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μόνο το 27,2% έχει θετική ή μάλλον θετική άποψη.

Μάλιστα οκτώ στους δέκα (77%) δηλώνουν ότι εξαιτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη τους στην κυβέρνηση. Για πάνω από έξι στους δέκα (60,4%) η απώλεια της εμπιστοσύνης είναι μεγάλη. Μόνο ένα 20,6% δεν έχει αλλάξει γνώμη και διατηρεί τα ίδια επίπεδα εμπιστοσύνης – όποια και αν είναι αυτά.

Όπως φαίνεται, η ελληνική κοινωνία εμφανίζεται να μη συμμερίζεται το αφήγημα της κυβέρνησης για την «κακή» ευρωπαϊκή εισαγγελία. Αντίθετα μάλιστα εύθραυστη εμφανίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ελληνική δικαιοσύνη, ενώ αντιθέτως ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας χαίρει ευρείας αποδοχής.

Επίσης στην πλειοψηφία τους οι πολίτες θεωρούν ότι τα φαινόμενα διαφθοράς έχουν αυξηθεί. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το στοιχείο που επεσήμανε ο διευθυντής ερευνών της GPO Αντώνης Παπαργύρης ο οποίος επεσήμανε ότι μεγάλη απώλεια εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση καταγράφεται μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ. Σχεδόν ο ένας στους δύο από όσους ψήφισαν ΝΔ στις προηγούμενες εκλογές (46,6%), έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση, εξαιτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.

