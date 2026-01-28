Tούμπα: Σύσσωμη η οικογένεια του ΠΑΟΚ στην επιμνημόσυνη δέηση για τα 7 θύματα στη Ρουμανία (Photos)

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ θρηνεί μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχησε τη ζωή σε 7 νέα παιδιά, οπαδούς της ομάδας που ταξίδευαν στη Λιόν της Γαλλίας.

Ολόκληρη η οικογένεια του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκε στη Θύρα 4 της Τούμπας, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση για τους επτά νεαρούς φιλάθλους που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.

Παρόντες ήταν τα μέλη του ΔΣ της ΠΑΕ, με την Μαρία Γκοντσάρεβα να φθάνει πρώτη, το παρών έδωσαν όλα τα στελέχη της ΠΑΕ, ο πρώην πρόεδρος και ποδοσφαιριστής Θοδωρής Ζαγοράκης, καθώς και εκπρόσωποι των ακαδημιών και της ομάδας Β του ΠΑΟΚ.

Στη Θύρα 4 της Τούμπας έδωσαν το παρών επίσης ο Γιούρι Ζντοβτς με αντιπροσωπεία παικτών της ομάδας μπάσκετ, καθώς και μέλη των τμημάτων βόλεϊ και άλλων τμημάτων του Ερασιτέχνη.

