Νάξος: Νερό με τιμές… χρυσού, εξωφρενικές αυξήσεις από τον δήμαρχο – Θεατής ο Λιβάνιος, στον αέρα οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες      

Σκανδαλώδης αποδεικνύεται η πολιτική ύδρευσης της Νάξο, με τον δήμαρχο Δημήτρη Λιανό να έχει εκτοξεύσει την τιμή του νερού σε δυσθεώρητα επίπεδα, πολλαπλάσια άλλων νησιών.

Το αποτέλεσμα είναι δημότες, κάτοικοι και επιχειρήσεις – όλοι πλέον εν εξάλλω – να επωμίζονται δυσβάσταχτα βάρη από το πουθενά και μάλιστα όταν η κυβέρνηση διατείνεται ότι το νερό θα παραμείνει φθηνό στη χώρα μας.

Με την άλογη, προκλητική και εξωπραγματική τιμολογιακή πολιτική του ο δήμος έχει καταφέρει οι λογαριασμοί του νερού να απειλούν τη βιωσιμότητα πολλών επιχειρήσεων.

Επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία, καλούνται να πληρώσουν λογαριασμούς ακόμα και 300.000 ευρώ (!!!), χωρίς το μέγεθός του να δικαιολογεί στο παραμικρό μία ανάλογη κατανάλωση – και έσοδα βεβαίως.

Τον περασμένο Μάιο ιδιοκτήτης στεγνοκαθαριστηρίου, κατήγγειλε ότι έλαβε λογαριασμό ύψους 39.752 ευρώ για ένα τετράμηνο, ενώ συνολικά για το 2024 έχει χρεωθεί ήδη 48.000 ευρώ για κατανάλωση νερού. «Μέχρι και το 2023 πλήρωνα γύρω στα 500 ευρώ το τετράμηνο. Ξαφνικά, το πρώτο τετράμηνο του 2024 ήρθε 8.000 και το δεύτερο 39.000. Ποσά εξωπραγματικά», αποκάλυψε.

Ο κ. Λιανός δεν έχει δώσει πειστικές απαντήσεις για το πώς… «κατάφερε» το αδιανόητο, να φτάσει δηλαδή την χρέωση ανά κυβικό στα 9,5 ευρώ, όταν σε γύρω νησιά οι τιμές κυμαίνονται από 2,7 ευρώ μέχρι 3,9 ευρώ.

Κάποια ακατάληπτα και εντελώς αστήρικτα επιχειρήματα του τύπου «η αύξηση της ζήτησης νερού στο νησί είναι πολύ ταχύτερη από την αύξηση της προσφοράς» δεν επαρκούν για να αιτιολογήσουν τη ανάδειξη της Νάξου σε παγκόσμια φαινόμενο ως νησί που χρεώνει το νερό σε τιμές… πετρελαίου ή και χρυσού.

Ένας πολύ σοβαρός λόγος των αυξήσεων πάντως φαίνεται ότι είναι οι λάθος χειρισμοί του δήμου με τις μονάδες αφαλάτωσης. Το υπέρογκο κόστος κατασκευής που φορτώθηκε ο δήμος εξαιτίας των κινήσεων του κ. Λιανού επιδρά και στην αύξηση των τιμών του νερού.

Τους τελευταίους μήνες οι κάτοικοι έχουν ξεσηκωθεί και πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για τις αυξήσεις, χωρίς να ιδρώσει το αυτί, ούτε του δημάρχου, ούτε της κυβέρνησης.

Άλλα έλεγε ο πρωθυπουργός

Από την κατάσταση αυτή εκτίθεται ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μάλλον είναι επιβεβλημένο να ενημερωθεί και να δράσει το Μαξίμου, πριν το «μοντέλο» του γαλάζιου δημάρχου Νάξου, το υιοθετήσουν για διάφορους λόγους και άλλοι.

Ο πρωθυπουργός είχε επισκεφτεί τη Νάξο τον Νοέμβριο του 2024 με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης του Ταμείου Απανθρακοποίησης των Νησιών. Τόνιζε τότε τη σημασία της πρωτοβουλίας για την πράσινη μετάβαση των νησιών, καθώς με έργα όπως οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα αποκτήσουν φθηνή και καθαρή ενέργεια, εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους κατοίκους και ενισχύοντας το τουριστικό προϊόν τους!

Υποτίθεται ότι το Ταμείο Απανθρακοποίησης οδηγεί τα ελληνικά νησιά σε μια νέα εποχή, προωθώντας την ενεργειακή αυτονομία και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο του 2024, ο κ. Μητσοτάκης δήλωνε με αφορμή τη γενικότερη συζήτηση στη χώρα ότι «δεν πάμε για αυξήσεις στο νερό, το νερό στην Ελλάδα ήταν και θα παραμείνει φθηνό για τις λογικές καταναλώσεις, δεν θα πειράξουμε τα τιμολόγια. Το μάξιμουμ είναι αναπροσαρμογή στο επίπεδο του πληθωρισμού, που κανείς δεν πρόκειται να το προσέξει στο λογαριασμό του».

Προφανώς δεν είχε υπόψη ότι όταν έλεγε όλα, ένας δήμαρχος εκλεγμένος με τη στήριξη της ΝΔ, ο Δημήτρης Λιανός, θα «αποκαθήλωνε» τις κυβερνητικές και πρωθυπουργικές διαβεβαιώσεις, διαβρώνοντάς τες με… πανάκριβο νερό.

Θεατής ο Θόδωρος Λιβάνιος

Το topontiki.gr επικοινώνησε με τον αρμόδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, υπουργό Εσωτερικών Θόδωρο Λιβάνιο, ο οποίος δήλωσε… αναρμόδιος, εμφανιζόμενος δηλαδή σαν… τροχονόμος των κρατικών κονδυλίων.

Ενώ το υπουργείο του εγκρίνει λεφτά στους Δήμους να νοικιάζουν αφαλατώσεις και γενικά οφείλει να επιβλέπει εάν προκύπτουν τεράστια προβλήματα, αυτοπαρουσιάζεται ως προς το πόσο χρεώνουν οι ΟΤΑ τους πολίτες για το νερό.

Τα εάν θα αναλάβει πρωτοβουλίες, ώστε να αναζητηθούν λύσεις είναι κάτι που πιθανόν θα εξετάσει υπό το βάρος των αντιδράσεων από τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις των νησιών, που πλήττονται. Και μάλλον θα μετρήσει εάν η κυβέρνηση αρχίζει και πληρώνει την οργή των πολιτών για τις πολιτικές και την αδιαφορία της.

