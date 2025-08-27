Καμπανάκι κινδύνου εκπέμπουν εδώ και καιρό οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, οι οποίοι έχουν καταγγείλει ότι εργάζονται με απαρχαιωμένο εξοπλισμό και με σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό. Την ίδια στιγμή, κυβέρνηση και εταιρείες αγνοούν τις συστάσεις τους και πιέζουν να αυξηθεί η χωρητικότητα στο «Ελ. Βενιζέλος», θέτοντας επιβάτες και προσωπικό σε διαρκή κίνδυνο.

Οι Ελεγκτές ισχυρίζονται ότι η προμήθεια νέων συστημάτων για τη διαχείριση της ολοένα πυκνότερης εναέριας κυκλοφορίας (ραντάρ, ραδιοβοηθήματα, επικοινωνίες κ.λπ.) καρκινοβατεί εδώ και χρόνια, καθώς το νεότερο από τα συστήματα επικοινωνιών είναι 23 ετών!

Οι καθυστερήσεις των πτήσεων έχουν γίνει καθημερινότητα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ταλαιπωρία των επιβατών, ενώ είναι ορατός ο κίνδυνος να υπάρξουν και «αεροπορικά Τέμπη» λόγω του μεγάλου όγκου των πτήσεων.

Όπως επιβεβαιώνεται και από τα λεγόμενα του κ. Φοίβου Καπερώνη, εκλεγμένου με την ΕΣΚ (Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση) στο ΔΣ της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας, οι ελεγκτές δίνουν καθημερινά μια «άνιση μάχη» με τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, τις απαρχαιωμένες υποδομές και την εντατικοποίηση της εργασίας τους.

Με αυτόν τον τρόπο, αποδεικνύεται ότι και η ασφάλεια στις πτήσεις συντρίβεται στη λογική της πολιτικής του «κόστους – οφέλους», προειδοποιώντας για «Τέμπη του αέρα».

36 αφίξεις σε μια ώρα

Για να καταλάβουμε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα, ο κ. Καπερώνης επανέλαβε ότι στην μονάδα που παρέχει υπηρεσία Προσέγγισης στο «Ελ. Βενιζέλος», το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, δεν είναι διαθέσιμη στους ελεγκτές ενέριας κυκλοφορίας η ένδειξη conflict alert, που δείχνει αν δύο αεροπλάνα είναι κοντά με κίνδυνο να συγκρουστούν. Παρά το πρόβλημα όμως αυτό, το οποίο είναι ενδεικτικό της γενικότερης κατάστασης, με παρέμβαση της κυβέρνησης για λογαρισμό των εταιρειών, που πιέζουν για επιτάχυνση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας, το όριο των ωριαίων αφίξεων αυξήθηκε ξανά το καλοκαίρι του 2025, από 22 σε τουλάχιστον 31 αφίξεις την ώρα, ενώ στην πράξη ο αριθμός των αφίξεων ανέρχεται ακόμα και στις 36 την ώρα!

Επισήμανε επίσης, ότι η αεροπορική κίνηση στο FIR αυξάνεται διαρκώς, με τα προβλήματα όμως στις συχνότητες και την έλλειψη προσωπικού να διαιωνίζονται και να οξύνονται. Τον Ιούνιο, ο όγκος της κυκλοφορίας ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 5.000 κινήσεις σε μία ημέρα, την περίοδο που λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή μεγάλος όγκος της διεθνούς κυκλοφορίας εξετράπη προς το ελληνικό FIR. «Πώς θα ανταποκριθούν τα αεροδρόμια και ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας σε παρόμοιες έκτακτες περιπτώσεις, αν έχουν ήδη ξεπεράσει τα όριά τους;», αναρωτήθηκε.

Επιπλέον, αναφέρθηκε και σε άλλα προβλήματα του Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, όπως την ξαφνική απώλεια της εικόνας από τις οθόνες των ελεγκτών στη Ρόδο, σε εργαζόμενους, ειδικά σε μικρά αεροδρόμια, που αναγκάζονται να κάνουν το διάλειμμά τους «τρέχοντας στις σκάλες» για να γυρίσουν στο πόστο τους κλπ.

«Για αυτό και αντιδρούμε. Κάθε φορά που οι εργαζόμενοι κινητοποιούμαστε, οι κυβερνήσεις, εμφανίζονται με τους δικηγόρους, τους δικαστικούς επιμελητές, τους νομικούς συμβούλους και τα δικαστήρια, για να τρομοκρατήσουν τους εργαζόμενους και να βγάλουν τις απεργίες μας παράνομες. Όλα τα παραπάνω, μαζί με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, μας οδήγησαν στις 28 του Αυγούστου να απεργήσουμε. Γιατί η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο για το νέο πειθαρχικό δίκαιο επιδιώκει όπως και όλους τους εργαζόμενους να μας κάνει να σωπάσουμε σχετικά με αυτά τα ζητήματα», συμπλήρωσε.

Ταυτόχρονα, κάλεσε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν μαζικά στην απεργία και να διεκδικήσουν προσλήψεις, εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και ασφάλεια στις αεροπορικές μεταφορές.

Η κυβέρνηση διαλύει την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Συνεχίζοντας να μιλά για τις ευθύνες της κυβέρνησης, τόνισε ότι φέρνει νομοσχέδιο που διαλύει ακόμα περισσότερο την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, με σκοπό να εκχωρηθεί κατά τμήματα σε ιδιώτες, που είναι και η κατεύθυνση της ΕΕ. «Οι εργαζόμενοι σε όλη την ΥΠΑ βιώνουμε την απαξίωση της Υπηρεσίας και διαχρονική έλλειψη προσωπικού», όπως είπε.

Περιγράφοντας τις συνθήκες που επικρατούν στα αεροδρόμια της χώρας, σημείωσε πως ένας βασικός παράγοντας των καθυστερήσεων των πτήσεων είναι η έλλειψη του προσωπικού, όχι μόνο στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, αλλά και στα αεροδρόμια, στις εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης κλπ.

«Μια περιοχή όταν γεμίζει, δεν μπορεί να δεχτεί άλλα αεροπλάνα. Τα αεροσκάφη αναγκάζονται να παραμένουν στο έδαφος για να μην εισέλθουν σε αυτήν. Δεν αρκεί μόνο η αύξηση του προσωπικού για να λυθεί το πρόβλημα. Υπάρχει η χωρητικότητα του ίδιου του αεροδρομίου. Επίσης, υπάρχουν και οι κανόνες αέρος. Υπάρχει πίεση που εν τέλει καταλήγει να είναι πίεση για παραβίαση των κανόνων, κάτι που εμείς φυσικά οι εργαζόμενοι δεν το θέλουμε, γιατί δημιουργείται θέμα ασφάλειας για τους επιβάτες και τους εργαζόμενους», πρόσθεσε.

Απαρχαιωμένα συστήματα

Αναφερόμενος στα συστήματα που χρησιμοποιούν επιβεβαίωσε πως όντως είναι απαρχαιωμένα, καθώς μιλάμε για συστήματα της δεκαετίας του 90, ενώ συχνά δεν είναι διαθέσιμα τα ανταλλακτικά, είτε επειδή έχουν αποσυρθεί από την αγορά, είτε επειδή δεν γίνεται έγκαιρα η προμήθειά τους.

Ο κ. Καπερώνης υπογράμμισε ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού γενικά στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Μόνο όσο αφορά τον έλεγχο, οι κενές οργανικές θέσεις είναι περίπου 100 και φυσικά οι οργανικές θέσεις είναι πολύ αμφίβολο αν ανταποκρίνονται στις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες, αφού η υποστελέχωση σε μονάδες όπως το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών-Μακεδονίας αγγίζει ακραία επίπεδα. Και αυτή η έλλειψη προσωπικού, που και αυτή χρόνο με το χρόνο είναι χειρότερη, οδηγεί στην κόπωση του προσωπικού, οδηγεί στην ανάθεση σε έναν υπάλληλο καθηκόντων που θα έπρεπε να τα εκτελούν δύο.

«Δυστυχώς έχουμε πολλά κοινά στοιχεία με τα τρένα. Η κατάσταση στα αεροδρόμια είναι τραγική, πολλά βρίσκονται σε πλήρη εγκατάλειψη, μέχρι να ιδιωτικοποιηθούν. Είναι ακριβώς η ίδια πολιτική. Και της τωρινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Δεν ακούν τους εργαζόμενους. Το αντίθετο συμβαίνει, μας στοχοποιούν και μας θέλουν υποταγμένους», κατέληξε ο κ. Καπερώνης.

