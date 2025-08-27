Θεσσαλονίκη: Δικογραφία εις βάρος 60χρονου για σεξουαλική παρενόχληση κατά της ανήλικης ανιψιάς του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την ανήλικη ανιψιά του καταγγέλθηκε ότι παρενόχλησε σεξουαλικά 60χρονος και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό συνέβη πέρσι το καλοκαίρι, όταν η 17χρονη, τότε, παθούσα βρισκόταν σε εξοχική κατοικία της οικογένειάς της, σε περιοχή της Χαλκιδικής που ήταν στην ίδια γειτονιά με αυτή του 60χρονου.
Όταν η καταγγέλλουσα μετέβη στο σπίτι του για να τον προσκαλέσει στην παρέα της οικογένειας, αυτός προέβη σε πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά της, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε κατά του άντρα από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
