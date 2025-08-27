Στον ανακριτή ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος που κατηγορείται για τέσσερις εμπρησμούς στην Παλλήνη

Στον ανακριτή απολογείται στις 11 το πρωί σήμερα Τετάρτη ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος, του Δήμου Παλλήνης ο οποίος κατηγορείται για τέσσερις εμπρησμούς στην Παλλήνη, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Η σύλληψή του έγινε κατόπιν εντάλματος σύλληψης που εξέδωσε η τρίτη τακτική ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Αθηνών, έπειτα από συστηματική έρευνα που πραγματοποίησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Οι έρευνες

Τους τελευταίους δύο μήνες οι αξιωματικοί του ανακριτικού της Πυροσβεστικής, αξιοποιώντας οπτικό υλικό από την περιοχή και καταγγελίες των κατοίκων, οι οποίοι έκαναν λόγο για πολλές πυρκαγιές στην περιοχή τους, οδηγήθηκαν στα ίχνη του 48χρονου.

Από την έρευνά τους διαπιστώθηκε πως εμπρηστής ήταν ο εργαζόμενος του δήμου που μετέφερε με ένα λευκό βαν παιδιά με ειδικές ανάγκες σε κέντρο αποκατάστασης στην Παλλήνη.

Το ιστορικό των πυρκαγιών

Οι πυρκαγιές είχαν εκδηλωθεί στις 18 και 19 Ιουνίου, καθώς και στις 14 Ιουλίου, όλες σε ακτίνα περίπου 200 μέτρων, κοντά σε κοινωνικές δομές του Δήμου Παλλήνης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο 48χρονος άφηνε τα παιδιά στις 2 το μεσημέρι και στη συνέχεια πήγαινε σε οικόπεδα, όπου έβαζε φωτιά σε ξερά χόρτα είτε με έναν αναπτήρα, είτε πετώντας φλεγόμενα χαρτιά ή υφάσματα.

Ακολούθως επέστρεφε στην εργασία του στις 8 το βράδυ ώστε να παραλάβει τα παιδιά και να τα επιστρέψει στο σπίτι τους.



Οι πυρκαγιές είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Εκδηλώνονταν από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 7. 15 σε συγκεκριμένη περιοχή και σε ακτίνα 200 μέτρων από κοινωνικές δομές της Παλλήνης, στις οποίες εργαζόταν ο δημοτικός υπάλληλος.

Σε βάρος του 48χρονος έχει σχηματιστεί δικογραφία και σήμερα σε λίγες ώρες αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση κατ΄ εξακολούθηση.

