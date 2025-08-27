search
27.08.2025 16:38

Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε χαράδρα στον Γράμμο – Στο σημείο Πυροσβεστική και ΕΛΑΣ

27.08.2025 16:38
grammos-new

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής μετά τον εντοπισμό νεκρού άνδρα στον Γράμμο, στην Καστοριά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός άνδρα περίπου 30 ετών βρέθηκε σε απόκρημνη περιοχή και συγκεκριμένα στη θέση «Βάραθρο του Χάρου». 

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για την ανάσυρση της σορού. Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας έχασε τη ζωή του. Η υπόθεση ερευνάται από την Ελληνική Αστυνομία.

