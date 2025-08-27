ΟΕΝΓΕ: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Ισραηλινή Πρεσβεία – «Σταματήστε τώρα τη σφαγή στη Γάζα»

Τον αποτροπιασμό τους εκφράζουν οι νοσοκομειακοί γιατροί της χώρας μας, για το νέο διπλό φονικό χτύπημα του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, στο νοσοκομείο Νάσερ στην πόλη Χαν Γιούνις, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους μεταξύ των οποίων και πέντε δημοσιογράφων.

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομείων Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) καλεί τα σωματεία των υγειονομικών να συμμετέχουν μαζικά τους στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώνει στην Ισραηλινή Πρεσβεία την Παρασκευή 29 Αυγούστου στις 7:00μ.μ.

«Μόνο αγανάκτηση και οργή προκαλούν οι δικαιολογίες του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου για τη νέα ισραηλινή θηριωδία και τα κροκοδείλια δάκρυα των συμμάχων του ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ» αναφέρει η ΟΕΝΓΕ σε σημερινή της ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ ο βομβαρδισμός ενός από τα βασικά νοσοκομεία στη νότια Γάζα δεν ήταν ένα λάθος, όπως προκλητικά ισχυρίζεται ο ισραηλινός κατοχικός στρατός, αφού μετά το πρώτο πλήγμα ακολούθησε και δεύτερο με στόχο τη δολοφονία των διασωστών και των δημοσιογράφων που βρίσκονταν εκεί.

«Είναι μία ακόμη στοχευμένη ενέργεια, ενταγμένη στο σχέδιο εξόντωσης του πολύπαθου παλαιστινιακού λαού και της «συστηματικής αποδόμησης του συστήματος υγείας» για να αποκλειστεί η πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ από τον Οκτώβριο του 2023 έχει ισοπεδωθεί το 50% των νοσοκομείων της Γάζας, μόλις 18 από τα 36 λειτουργούν μερικώς, ενώ πάνω από 600 υγειονομικοί έχουν δολοφονηθεί» αναφέρει.

Τονίζει, δε, ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ έχει βαμμένα τα χέρια της με το αίμα του αμάχων, των παιδιών, των γιατρών και των νοσηλευτών στη Γάζα, παρέχει κάλυψη και στήριξη στη γενοκτονία και τη λιμοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, εμβαθύνει τη συμφωνίες με τους φονιάδες σε όλους τους τομείς, και στον τομέα της υγείας. Υπενθυμίζουμε ότι τον Απρίλιο του 2024, ο υπουργός εμπορίου της υγείας και διαχείρισης της μιζέριας, Άδωνις Γεωργιάδης, χαριεντιζόταν με τον ομόλογό του της κυβέρνησης Νετανιάχου, και έπλεκε το εγκώμιο για τη “δήθεν” περίθαλψη των παλαιστίνιων τραυματιών, την ίδια στιγμή που νοσοκομεία στη Γάζα βομβαρδίζονταν, θάβοντας και καίγοντας ζωντανούς χιλιάδες ασθενείς».

Η ΟΕΝΓΕ εκτιμά ότι είναι πρόκληση για τον ελληνικό λαό και τους υγειονομικούς της πατρίδας μας, που από την πρώτη στιγμή έχουν πάρει το πλευρό του ηρωικού παλαιστινιακού λαού στον αγώνα του για να ζήσει ελεύθερος στη δική του πατρίδα. Οι νοσοκομειακοί γιατροί ζητούν να σταματήσει εδώ και τώρα κάθε οικονομική, πολιτική συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με το Ισραήλ, που χαρακτηρίζει «κράτος δολοφόνο» και να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μας στον λαό της Παλαιστίνης.

