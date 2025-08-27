search
ΕΛΛΑΔΑ

27.08.2025 13:18

Τέμπη: Εκδήλωση για την τραγωδία από το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θέρμης – Θα μιλήσει η Μαρία Καρυστιανού

Το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θέρμης διοργανώνει εκδήλωση μνήμης και αλληλεγγύης για τα θύματα και τους συγγενείς της τραγωδίας των Τεμπών την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 19.30, στην πλατεία «ΠΑΡΑΜΑΝΑ» της Θέρμης.

Κύρια ομιλήτρια της εκδήλωσης θα είναι η Μαρία Καρυστιανού, Πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», η οποία θα μεταφέρει το μήνυμα των οικογενειών που συνεχίζουν τον δύσκολο αγώνα για διαφάνεια, αλήθεια και δικαίωση.

Με τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης, το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θέρμης εκφράζει τη βαθιά του συμπαράσταση στις οικογένειες των θυμάτων και δηλώνει ξεκάθαρα ότι ο αγώνας τους είναι και αγώνας της κοινωνίας:

  • Για την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας
  • Για την απόδοση ευθυνών σε κάθε επίπεδο.
  • Για την προστασία της ζωής των πολιτών και την εξασφάλιση ότι μια τέτοια τραγωδία δεν θα επαναληφθεί ποτέ.

Οι διοργανωτές ζητούν ευρεία συμμετοχή των πολιτών, τονίζοντας ότι «η μνήμη των θυμάτων παραμένει ζωντανή και γίνεται δύναμη συλλογικής δράσης. Δεν ξεχνάμε – δυναμώνουμε μέσα από την αλληλεγγύη και τις κινητοποιήσεις, απαιτώντας δικαιοσύνη».

1 / 3