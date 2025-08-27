Τέμπη: Εκδήλωση για την τραγωδία από το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θέρμης – Θα μιλήσει η Μαρία Καρυστιανού

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θέρμης διοργανώνει εκδήλωση μνήμης και αλληλεγγύης για τα θύματα και τους συγγενείς της τραγωδίας των Τεμπών την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 19.30, στην πλατεία «ΠΑΡΑΜΑΝΑ» της Θέρμης.
Κύρια ομιλήτρια της εκδήλωσης θα είναι η Μαρία Καρυστιανού, Πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», η οποία θα μεταφέρει το μήνυμα των οικογενειών που συνεχίζουν τον δύσκολο αγώνα για διαφάνεια, αλήθεια και δικαίωση.
Με τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης, το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θέρμης εκφράζει τη βαθιά του συμπαράσταση στις οικογένειες των θυμάτων και δηλώνει ξεκάθαρα ότι ο αγώνας τους είναι και αγώνας της κοινωνίας:
Οι διοργανωτές ζητούν ευρεία συμμετοχή των πολιτών, τονίζοντας ότι «η μνήμη των θυμάτων παραμένει ζωντανή και γίνεται δύναμη συλλογικής δράσης. Δεν ξεχνάμε – δυναμώνουμε μέσα από την αλληλεγγύη και τις κινητοποιήσεις, απαιτώντας δικαιοσύνη».
