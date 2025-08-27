Φωτιά τώρα στην Εύβοια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης στην Εύβοια σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική.
Σύμφωνα με το eviaonline, η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Αλιβέρι στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου.
Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Διαβάστε επίσης
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 27 Αυγούστου
Καιρός: Ισχυρό μελτέμι σήμερα και αύριο Πέμπτη – Θα φτάσουν τα 7 μποφόρ οι άνεμοι στο Αιγαίο
Νάξος: Νερό με τιμές… χρυσού, εξωφρενικές αυξήσεις από τον δήμαρχο – Θεατής ο Λιβάνιος, στον αέρα οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.