search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 17:45
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.08.2025 17:26

Ακυρώνονται όλα τα πανηγύρια στην Ικαρία – Το τραγικό συμβάν πίσω από την απόφαση

27.08.2025 17:26
panigiri-new

Η Ικαρία ζει στιγμές βαθιάς οδύνης έπειτα από το τροχαίο που σημειώθηκε στον Άγιο Κήρυκα, με θύμα έναν νεαρό μόλις 19 ετών. Ο πρόωρος χαμός του έχει βυθίσει ολόκληρο το νησί στο πένθος, ενώ ως ένδειξη σεβασμού, οι τοπικές εκδηλώσεις αναστέλλονται.

Οι συνθήκες του τροχαίου παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Παρά τα ερωτήματα που υπάρχουν, εκείνο που κυριαρχεί είναι το σοκ και η θλίψη για την απώλεια ενός νέου ανθρώπου, που καταγόταν από την περιοχή.

Η τοπική κοινωνία επέλεξε να δείξει την αλληλεγγύη και τον σεβασμό της με έναν συμβολικό αλλά ουσιαστικό τρόπο. Όλα τα προγραμματισμένα πανηγύρια και γιορτές του νησιού ακυρώθηκαν για τουλάχιστον δύο ημέρες. Η απόφαση αυτή εκφράζει τη συλλογική θλίψη και τη διάθεση να τιμηθεί η μνήμη του νεαρού.

Διαβάστε επίσης:

Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε χαράδρα στον Γράμμο – Στο σημείο Πυροσβεστική και ΕΛΑΣ

ΟΕΝΓΕ: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Ισραηλινή Πρεσβεία – «Σταματήστε τώρα τη σφαγή στη Γάζα»

Στο Αυτόφωρο Δανός που χτυπούσε με μπουνιές και κλωτσιές τον σκύλο του επειδή… γάβγισε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
panigiri-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακυρώνονται όλα τα πανηγύρια στην Ικαρία – Το τραγικό συμβάν πίσω από την απόφαση

nea_odos_logo_1 (1)
ADVERTORIAL

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

ekklisia
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση ενόπλου στην εκκλησία του Ευαγγελισμού στη Μινεάπολη – Φόβοι για πολλούς νεκρούς, ανάμεσά τους και παιδιά

exathlon_skai
MEDIA

ΣΚΑΪ: Πρεμιέρα Κυριακάτικα (31/8) για το «Exathlon» με DNA… «Survivor» (photos/video)

astynomia mpalkoni
ΕΛΛΑΔΑ

Καμίνια: Γυναίκα αστυνομικός της ΔΙΑΣ σκαρφάλωσε σε μπαλκόνι για να βοηθήσει 5χρονο παιδάκι (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

kostas_kokkinakis
LIFESTYLE

Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha τη Δευτέρα (25/8)- «Βουτιά» για την ΕΡΤ1 με την αλλαγή φυσιογνωμίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 17:43
panigiri-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακυρώνονται όλα τα πανηγύρια στην Ικαρία – Το τραγικό συμβάν πίσω από την απόφαση

nea_odos_logo_1 (1)
ADVERTORIAL

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

ekklisia
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση ενόπλου στην εκκλησία του Ευαγγελισμού στη Μινεάπολη – Φόβοι για πολλούς νεκρούς, ανάμεσά τους και παιδιά

1 / 3