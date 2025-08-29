search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025 00:29
ΕΛΛΑΔΑ

29.08.2025 22:55

Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση για τον εντοπισμό αγνοούμενης κολυμβήτριας στην Αγία Τριάδα

29.08.2025 22:55
LIMENIKO NEW

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος για τον εντοπισμό κολυμβήτριας που αγνοείται στον Θερμαϊκό Κόλπο στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.

Το Λιμενικό ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 9:30 το βράδυ και στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, καθώς και παραπλέον πλοίο και αλιευτικό σκάφος.

Κατόπιν αιτήματος του Λιμενικού κινητοποιήθηκε και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης που συνδράμει στις έρευνες με τετραμελές πλήρωμα εθελοντών και το διασωστικό σκάφος «Όντιν».

putin_trump_zelensky_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ο πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να εργάζεται για μια συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

elon musk 7765- new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έλον Μασκ: Μήνυσε πρώην μηχανικό της xAI – Τον κατηγορεί ότι υπέκλεψε μυστικά και τα «προώθησε» στην OpenAI

endoikogeniaki_via
ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση μεθυσμένου τουρίστα σε γυναίκα στην Κρήτη: Την γρονθοκόπησε στη μέση του δρόμου

kairos croxi 9987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό το Σάββατο με καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι – 40άρια αμέσως μετά, λένε οι μετεωρολόγοι

serbia milu
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: «Δύο στα δύο» για την Σερβία στο… ρελαντί, 80-69 την Πορτογαλία

marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

ert_2801_1460-820_new
MEDIA

ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

axeloos new
ΕΛΛΑΔΑ

Υδροηλεκτρικό στην Κοιλάδα Αχελώου: Έγκλημα κατά της φύσης και της κοινωνίας, καταγγέλει η Πρωτοβουλία Πολιτών και Φορέων 

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

