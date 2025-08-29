Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση για τον εντοπισμό αγνοούμενης κολυμβήτριας στην Αγία Τριάδα

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος για τον εντοπισμό κολυμβήτριας που αγνοείται στον Θερμαϊκό Κόλπο στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.

Το Λιμενικό ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 9:30 το βράδυ και στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, καθώς και παραπλέον πλοίο και αλιευτικό σκάφος.

Κατόπιν αιτήματος του Λιμενικού κινητοποιήθηκε και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης που συνδράμει στις έρευνες με τετραμελές πλήρωμα εθελοντών και το διασωστικό σκάφος «Όντιν».

