Σε ύφεση η φωτιά στα Γρεβενά: Προσήχθη 50χρονος που φέρεται να την προκάλεσε από αμέλεια

Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση κοντά στα χωριά Άγιος Κοσμάς και Άνω Εκκλησιά στα Γρεβενά.

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το 112 και να σταλεί προειδοποίηση στους κατοίκους για ετοιμότητα.

Ωστόσο, η φωτιά βρίσκεται σε ύφεση, καθώς δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή ενός 50χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε τη φωτιά από αμέλεια.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο άνδρας ρυμουλκούσε με τζιπ 4×4 ένα παλιό του όχημα, από το οποίο προκλήθηκαν σπινθήρες λόγω της τριβής των ζαντών με το οδόστρωμα. Οι σπινθήρες φαίνεται πως άναψαν τα ξερά χόρτα στην άκρη του δρόμου, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η πυρκαγιά.

