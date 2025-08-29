search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 22:23
search
MENU CLOSE
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.08.2025 20:47

Meteo: Ιδιαίτερα επιβαρυμένος ο αέρας σε Ελλάδα και Ισπανία το φετινό καλοκαίρι λόγω των πυρκαγιών

29.08.2025 20:47
meteo aeraw ellada ispania – new

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη ήταν η ποιότητα του αέρα σε περιοχές της Μεσογείου, το καλοκαίρι του 2025, λόγω των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με ανάλυση της μονάδας METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Βάσει προκαταρκτικών δεδομένων από την Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας του Copernicus (CAMS), που επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του METEO, οι πιο επιβαρυμένες περιοχές της Ευρώπης όσον αφορά την ποιότητα του αέρα ήταν η Ιβηρική Χερσόνησος (Ισπανία και Πορτογαλία), καθώς και τα Βαλκάνια, με επίκεντρο την Ελλάδα.

Όπως αποτυπώνεται σε σχετική εικόνα, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM₁₀ (σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 10 μικρομέτρων), τα οποία συνδέονται με τις δασικές πυρκαγιές, καταγράφηκαν στην Ισπανία, την Πορτογαλία και τον ελλαδικό χώρο. «Οι εκτεταμένες πυρκαγιές που ξέσπασαν φέτος συνέβαλαν καθοριστικά στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία», επισημαίνει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ.

Διαβάστε επίσης:

Το «πύρινο κοκτέιλ» της Ελλάδας: Κλιματική αλλαγή και ορυκτά καύσιμα – 10 φορές μεγαλύτερος ο κίνδυνος για μεγάλες φωτιές

Ελληνικά αυγά: Μελέτη εκφράζει ανησυχίες για φυτοφάρμακα και χημικές ουσίες που συνδέονται με καρκίνο

Εξαιρετικά σπάνιος πορτοκαλί καρχαρίας με λευκά μάτια εντοπίστηκε στην Καραϊβική

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pamela liam 998- new
LIFESTYLE

«Βόμβα» μεγατόνων από το TΜΖ: Διαφημιστικό κόλπο η σχέση Πάμελα Άντερσον και Λίαμ Νίσον – Δεν υπήρξαν ποτέ ζευγάρι

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για Βασιλίσσης Όλγας: Στραγγαλισμός της αυτοδιοίκησης η μεθόδευση της ΝΔ με την παρέμβαση των τριών υπουργείων

fotia_1508_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ύφεση η φωτιά στα Γρεβενά: Προσήχθη 50χρονος που φέρεται να την προκάλεσε από αμέλεια

hamas
ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Οι Ισραηλινοί όμηροι θα διατρέχουν τους ίδιους κινδύνους με τους μαχητές της όταν ο στρατός επιτεθεί στην πόλη της Γάζας

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 31χρονη μητέρα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ert_2801_1460-820_new
MEDIA

ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

axeloos new
ΕΛΛΑΔΑ

Υδροηλεκτρικό στην Κοιλάδα Αχελώου: Έγκλημα κατά της φύσης και της κοινωνίας, καταγγέλει η Πρωτοβουλία Πολιτών και Φορέων 

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

tsipras zwi karteros nikitas
ΚΑΛΧΑΣ

Τα σενάρια πρόωρης κάλπης, η αδυναμία συγκατοίκησης σε υπουργείο αιχμής, η βεντέτα Ζωής με Τσίπρα, το βαρίδι Καρτερός και η ιδέα Κακλαμάνη για την εξεταστική

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 22:20
pamela liam 998- new
LIFESTYLE

«Βόμβα» μεγατόνων από το TΜΖ: Διαφημιστικό κόλπο η σχέση Πάμελα Άντερσον και Λίαμ Νίσον – Δεν υπήρξαν ποτέ ζευγάρι

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για Βασιλίσσης Όλγας: Στραγγαλισμός της αυτοδιοίκησης η μεθόδευση της ΝΔ με την παρέμβαση των τριών υπουργείων

fotia_1508_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ύφεση η φωτιά στα Γρεβενά: Προσήχθη 50χρονος που φέρεται να την προκάλεσε από αμέλεια

1 / 3