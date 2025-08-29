Ζωγράφου: Μπασκέτα σχολείου αποκολλήθηκε και τραυμάτισε μαθητή

Παρολίγον σοβαρό ατύχημα σε σχολείο στου Ζωγράφου, όταν μπασκέτα αποκολλήθηκε και τραυμάτισε έναν 16χρονο μαθητή.

Ο μαθητής «κάρφωσε» στο καλάθι και αμέσως μετά η μπασκέτα υποχώρησε με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Ο 16χρονος που τραυματίστηκε από την μπασκέτα στο προαύλιο σχολείου στου Ζωγράφου, τη γλίτωσε με μία γρατζουνιά στον μηρό.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε σε φαρμακείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

