Ζωγράφου: Μπασκέτα σχολείου αποκολλήθηκε και τραυμάτισε μαθητή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Παρολίγον σοβαρό ατύχημα σε σχολείο στου Ζωγράφου, όταν μπασκέτα αποκολλήθηκε και τραυμάτισε έναν 16χρονο μαθητή.
Ο μαθητής «κάρφωσε» στο καλάθι και αμέσως μετά η μπασκέτα υποχώρησε με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.
Ο 16χρονος που τραυματίστηκε από την μπασκέτα στο προαύλιο σχολείου στου Ζωγράφου, τη γλίτωσε με μία γρατζουνιά στον μηρό.
Ο 16χρονος μεταφέρθηκε σε φαρμακείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Διαβάστε επίσης:
Σε ύφεση η φωτιά στα Γρεβενά: Προσήχθη 50χρονος που φέρεται να την προκάλεσε από αμέλεια
Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 31χρονη μητέρα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου
Στήριξη Βαρθολομαίου στον Δαμιανό: «Είναι νόμιμος και κανονικός Αρχιεπίσκοπος της Ιεράς Μονής Σινά»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.