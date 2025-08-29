Καιρός: Αλλαγή σκηνικού το Σαββατοκύριακο με επικίνδυνες καταιγίδες και έντονη ζέστη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ραγδαία αλλαγή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, το βαρομετρικό χαμηλό που πλησιάζει από την περιοχή της Ιταλίας, φέρνει επικίνδυνες καταιγίδες από το απόγευμα του Σαββάτου.
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του για τον καιρό ο μετεωρολόγος του Open θα επικρατήσει ζέστη με άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή θα υπάρξουν κατά τόπους επικίνδυνες καταιγίδες.
Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς, ενώ οι καταιγίδες αναμένονται στα βορειοδυτικά και σε αρκετές περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας.
Μάλιστα η ζέστη στα ανατολικά ηπειρωτικά θα είναι έντονη, όπου ο άνεμος θα λειτουργήσει και σαν λίβας.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη:
«Βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας αναμένεται να κινηθεί ανατολικά – βορειοανατολικά προκαλώντας το Σαββατοκύριακο τα εξής φαινόμενα
Σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει καλός και ζεστός καιρός. Τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, με πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Ελαφρώς αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 29-30 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 33-35, στη Θεσσαλία από 14 έως 32-34, στην Ήπειρο από 15 έως 32-33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 32-34 και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 36-37 βαθμούς, στα Επτάνησα από 18 έως 31-33, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 28-30 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 33-34 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ και βαθμιαία βορειοδυτικοί με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι μεταβαλλόμενων διευθύνσεων με εντάσεις έως 4 μποφόρ.
Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ, αλλά σταδιακά θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32-33 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις κυρίως κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29-30 βαθμούς.
