search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025 13:14
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.08.2025 12:27

Εύβοια: Νεκρή η 41χρονη σύζυγος δικυκλιστή που σκοτώθηκε σε τροχαίο

30.08.2025 12:27
EKAV

Υπέκυψε στα τραύματά της και η 41χρονη που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (29/08), στο Αλιβέρι Ευβοίας, όπου ένα τζιπ συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα.

Η γυναίκα που ήταν πολυτραυματίας, αρχικά νοσηλεύτηκε στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας, και το απόγευμα της Παρασκευής μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Υποβλήθηκε σε διπλή χειρουργική επέμβαση όμως δυστυχώς δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας, η οικογένειά της ζήτησε να δοθεί αίμα από πολίτες καθώς υπήρχε άμεση ανάγκη, ωστόσο η 41χρονη υπέκυψε στα τραύματά της, σύμφωνα με το evima.gr.

Από τη ζωή έφυγε και ο σύζυγός της, αφήνοντας έτσι τρία παιδιά ορφανά.

Σοβαρά τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας και οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου.

Μάλιστα, από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκε φωτιά, και στο σημείο βρέθηκε η Πυροσβεστική για την κατάσβεσή της.

Διαβάστε επίσης:

Ιερέας με κανάλι στο YouTube, drone και έξι κάμερες προβάλλει το Βόιο Κοζάνης – Viral στην ομογένεια ο «παπα-razzi»

Σίφνο: Θρήνος για τον ξαφνικό θάνατο 14χρονου ποδοσφαιριστή

Όποιος αρνείται δύο χρονιές την αξιολόγηση θα απολύεται – Οιαλλαγές του νομοσχεδίου για το νέο πειθαρχικό δίκαιο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
adonis_georgiadis_1208_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Άδωνις, η Αίγινα και η προκήρυξη 

tsipras-234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το μήνυμα Τσίπρα για την ονομασία του λιμανιού της Σύμης σε «Ν. Σαντορινιός»: Θα επιμείνουμε στον δρόμο του για δημοκρατία, αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη

MADLEEN
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Σαλπάρει ξανά η Τούνμπεργκ μαζί με Σούζαν Σάραντον, Λίαμ Κάνινγκαμ και Γκούσταφ Σκάρσγκαρντ (Video)

super_market_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΙΕΛΚΑ: Ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ έφτασε στο +1,59% τον Αύγουστο 

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νεκρή η 41χρονη σύζυγος δικυκλιστή που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

jessiej
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Jessie J αναβάλλει την περιοδεία της εξαιτίας του καρκίνου - «Δυστυχώς, πρέπει να υποβληθώ σε δεύτερη εγχείρηση» (video)

tsipras santorinios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

clooney allmoydin venetia – new
LIFESTYLE

Εκθαμβωτικοί Τζορτζ και Αμάλ Kλούνεϊ στο φεστιβάλ της Βενετίας: Το χειροφίλημα του γόη στη σύζυγό του (Photos/Video)

naxos
ΕΛΛΑΔΑ

Θέμα στη Daily Mail έγινε ιδιοκτήτης εστιατορίου από τη Νάξο που έδιωξε Σιωνιστές από το μαγαζί του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025 13:11
adonis_georgiadis_1208_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Άδωνις, η Αίγινα και η προκήρυξη 

tsipras-234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το μήνυμα Τσίπρα για την ονομασία του λιμανιού της Σύμης σε «Ν. Σαντορινιός»: Θα επιμείνουμε στον δρόμο του για δημοκρατία, αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη

MADLEEN
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Σαλπάρει ξανά η Τούνμπεργκ μαζί με Σούζαν Σάραντον, Λίαμ Κάνινγκαμ και Γκούσταφ Σκάρσγκαρντ (Video)

1 / 3