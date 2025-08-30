Εύβοια: Νεκρή η 41χρονη σύζυγος δικυκλιστή που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Υπέκυψε στα τραύματά της και η 41χρονη που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (29/08), στο Αλιβέρι Ευβοίας, όπου ένα τζιπ συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα.

Η γυναίκα που ήταν πολυτραυματίας, αρχικά νοσηλεύτηκε στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας, και το απόγευμα της Παρασκευής μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Υποβλήθηκε σε διπλή χειρουργική επέμβαση όμως δυστυχώς δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας, η οικογένειά της ζήτησε να δοθεί αίμα από πολίτες καθώς υπήρχε άμεση ανάγκη, ωστόσο η 41χρονη υπέκυψε στα τραύματά της, σύμφωνα με το evima.gr.

Από τη ζωή έφυγε και ο σύζυγός της, αφήνοντας έτσι τρία παιδιά ορφανά.

Σοβαρά τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας και οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου.

Μάλιστα, από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκε φωτιά, και στο σημείο βρέθηκε η Πυροσβεστική για την κατάσβεσή της.

Διαβάστε επίσης:

Ιερέας με κανάλι στο YouTube, drone και έξι κάμερες προβάλλει το Βόιο Κοζάνης – Viral στην ομογένεια ο «παπα-razzi»

Σίφνο: Θρήνος για τον ξαφνικό θάνατο 14χρονου ποδοσφαιριστή

Όποιος αρνείται δύο χρονιές την αξιολόγηση θα απολύεται – Οιαλλαγές του νομοσχεδίου για το νέο πειθαρχικό δίκαιο