Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στην 45χρονη οδηγό της πόρσε

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος της 45χρονης οδηγού της μαύρης Porsche που ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες, τα ξημερώματα της Παρασκευής, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, κοντά σε γνωστό εμπορικό κέντρο της Θέρμης.

Η 45χρονη διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη, σωματική βλάβη από αμέλεια, κατά συρροή, εγκατάλειψη από υπαίτιο τροχαίου από οδηγό που είχε ως αποτέλεσμα σωματική βλάβη ατόμων. Τα δυο άτομα που επέβαιναν στο 2ο όχημα με το οποίο συγκρούστηκε η πόρσε, τραυματίστηκαν νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Μετά την άσκηση δίωξης η 45χρονη ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 3η ειδική ανακρίτρια και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπισή της. Αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων τα οποία θα συμπληρωθούν στη δικογραφία.

Επιπλέον, η κατηγορούμενη διώκεται για οδήγηση οχήματος υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών καθώς παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει ένα ηρεμιστικό χάπι (Xanax), το οποίο φαίνεται να υποστήριξε ότι της χορηγήθηκε στο νοσοκομείο όπου μετέβη μετά το τροχαίο.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν το πρωί του Σαββάτου οι συνήγοροι υπεράσπισης της 45χρονης, Μιχάλης Σανίδας και Κωνσταντίνος Οικονόμου, από τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων προέκυψε ότι η κατηγορούμενη δεν είχε καταναλώσει καθόλου αλκοόλ. «Άπαντες ζητούν το κεφάλι της πελάτισσάς μας επί πίνακι. Αν η πελάτισσά μας οδηγούσε ένα Lada και έκανε παρέα με εμένα που είμαι άσημος, αυτή τη στιγμή δεν θα βρισκόμασταν εδώ. Στον προέλεγχο της αιθανόλης, το αποτέλεσμα είναι 0,08 και παραποιήθηκε στα κανάλια πως είναι 0,8, δηλαδή 10 φορές παραπάνω. Μιλάμε για μια περίπτωση από αυτές που συμβαίνουν καθημερινά, 7-8 φορές στην πόλη μας» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Οικονόμου.

«Δεν υπάρχει καθόλου αιθανόλη στο αίμα. Δεν υπάρχει καθόλου αλκοόλ και η κοπέλα είναι πεντακάθαρη. Προσπαθούμε να καταλάβουμε και εμείς τι έχει γίνει», δήλωσε ο κ. Σανίδας. Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας ότι η εντολέας του δεν κατάλαβε τι ακριβώς συνέβη στο τροχαίο ατύχημα, μπήκε στο αυτοκίνητο της φίλης της που ακολουθούσε από πίσω και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. «Ήταν σε σοκ, βγήκε από το αυτοκίνητο και την μάζεψε η φίλη της», ανέφερε ο κ. Οικονόμου.

