Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα η 45χρονη που προκάλεσε το τροχαίο στη Μουδανιών – Καθαρές οι αιματολογικές της (Video)

Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα η 45χρονη οδηγός πολυτελούς αυτοκινήτου που προκάλεσε χτες, τις πρώτες πρωινές ώρες, σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες, στο ύψος της Θέρμης, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών.

Η 45χρονη συνελήφθη περίπου έξι ώρες μετά το ατύχημα στο σπίτι της και σύμφωνα με δηλώσεις των δικηγόρων της, οι αιματολογικές της εξετάσεις είναι αρνητικές σε αλκοόλ, ενώ το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει και η Τροχαία.

Από την πλευρά της η 45χρονη υποστηρίζει ότι δεν εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος και ότι δεν αντιλήφθηκε τη σύγκρουση με το άλλο αυτοκίνητο, αλλά πήγε στο νοσοκομείο με τη βοήθεια φίλων της που ακολουθούσαν με άλλο αυτοκίνητο.

Οι δικηγόροι της 45χρονης δήλωσαν στους δημοσιογράφους πως σύμφωνα με τις αιματολογικές εξετάσεις η πελάτισσά τους βρέθηκε αρνητική, κάτι που επιβεβαιώνει και η Τροχαία.

«Άπαντες ζητούν το κεφάλι της πελάτισσάς μας επί πίνακι. Αν η πελάτισσά μας οδηγούσε ένα Lada και έκανε παρέα με εμένα που είμαι άσημος, αυτή τη στιγμή δεν θα βρισκόμασταν εδώ. Στον προέλεγχο της αιθανόλης, το αποτέλεσμα είναι 0,08 και παραποιήθηκε στα κανάλια πως είναι 0,8, δηλαδή 10 φορές παραπάνω. Μιλάμε για μια περίπτωση από αυτές που συμβαίνουν καθημερινά, 7-8 φορές στην πόλη μας» ανέφερε ο κ. Οικονόμου.

«Δεν υπάρχει καθόλου αιθανόλη στο αίμα. Δεν υπάρχει καθόλου αλκοόλ και η κοπέλα είναι πεντακάθαρη. Προσπαθούμε να καταλάβουμε και εμείς τι έχει γίνει», δήλωσε ο κ. Σανίδας. Μάλιστα συνέχισε λέγοντας ότι η εντολέας του δεν κατάλαβε τι ακριβώς συνέβη στο τροχαίο ατύχημα, μπήκε στο αυτοκίνητο της φίλης της που ακολουθούσε από πίσω και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Δεν έφυγε, δεν έγινε εγκατάλειψη. Ήταν μέσα στα αίματα, την πήγαν στο ΑΧΕΠΑ» ανέφεραν οι δικηγόροι της 45χρονης, τονίζοντας πως οι αιματολογικές εξετάσεις για αλκοόλ έδειξαν 0.

Τρύφωνας Σαμαράς: Δεν είχε πιει να μην μπορεί να μιλήσει – Απλώς ήταν χαρούμενη

Χθες ωστόσο, ο γνωστός κομμωτής, ο οποίος βρέθηκε εντός του οχήματος ενώ οδηγούσε φίλη της 45χρονης, ανέφερε μιλώντας στο iefimerida.gr πως η 45χρονη δεν ήταν εντελώς νηφάλια και βρισκόταν σε μία κατάσταση χαράς, γι αυτό το λόγο οδηγούσε η φίλη της.

«Στην αρχή καθόταν πίσω από μένα (σ.σ.: η ιδιοκτήτρια της Porsche). Δεν οδήγησε γιατί δεν ήταν τελείως νηφάλια. Δεν είχε πιει να μην μπορεί να μιλήσει. Απλώς ήταν χαρούμενη. Κάθισε από πίσω μου και οδηγούσε η φίλη της. Μετά πήγαμε στο άλλο μαγαζί. Όταν με φέρανε σπίτι, καθόταν συνοδηγός και οδήγησε η φίλη της. Δεν ξέρω αν την άφησε μετά και πήρε μόνη της το αμάξι. Μετά δεν ξέρω τι έγινε. Με πήραν και μου είπαν για το ατύχημα. Έχω πάθει σοκ. Είμαι πολύ στεναχωρημένος» ανέφερε.

Τι λέει η πλευρά της 26χρονης που τραυματίστηκε σοβαρά

Ο δικηγόρος της 26χρονης που τραυματίστηκε σοβαρά μετέφερε πληροφορίες πως η 45χρονη οδηγός σε αλκοοτεστ που έκανε ώρες μετά το συμβάν κατέγραψε 0,8, ενώ το όριο είναι στο 0,25. Μάλιστα όπως ανέφερε ακόμα δεν έχει βρεθεί ασφάλεια του οχήματος της 45χρονης.

Η μητέρα της 26χρονης μίλησε στον ΣΚΑΪ, όπου χαρακτήρισε «δολοφονία από πρόθεση» το συμβάν που βίωσε η κόρης της. «Εχει πολλά κατάγματα (η 26χρονη). Ήταν μεθυσμένη (η 45χρονη οδηγός της Πόρσε), έτρεχε παρα πολύ, έσπασε την ηλιοροφή και εξαφανίστηκε. Αυτό είναι δολοφονία από πρόθεση» είπε η μητέρα της 26χρονης που νοσηλεύεται ακόμα, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της.

Διαβάστε επίσης:

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έντονα φαινόμενα με καταιγίδες και χαλάζι – Σε ποιες περιοχές χρειάζεται προσοχή

Εύβοια: Νεκρή η 41χρονη σύζυγος δικυκλιστή που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Ιερέας με κανάλι στο YouTube, drone και έξι κάμερες προβάλλει το Βόιο Κοζάνης – Viral στην ομογένεια ο «παπα-razzi»