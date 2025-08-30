search
30.08.2025 13:51

Ηγουμενίτσα: Λεωφορείο κόλλησε στη μπουκαπόρτα πλοίου με προορισμό την Κέρκυρα

Απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, κατά την προετοιμασία δρομολογίου με προορισμό την Κέρκυρα.

Λίγο πριν την αναχώρηση επιβατικό λεωφορείο παρουσίασε μηχανική βλάβη ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο πλοίο. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα τοπικά μέσα epirusgate.gr και thespro.gr, το γεγονός είχε ως αποτέλεσμα να μπλοκάρει η είσοδος και να καθυστερήσει η αναχώρηση του πλοίου, που ήταν προγραμματισμένη για τις 10.30 το πρωί.

Μέχρι να απομακρυνθεί το όχημα, το δρομολόγιο παρέμεινε σε αναμονή, προκαλώντας ταλαιπωρία στους επιβάτες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάστηκαν για την αποκατάσταση της ομαλής ροής και την ασφαλή απομάκρυνση του λεωφορείου.

