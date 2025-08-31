search
ΚΥΡΙΑΚΗ 31.08.2025 12:24
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.08.2025 11:37

Κικίλιας για την ονομασία του λιμανιού της Σύμης σε «Νεκτάριος Σαντορινιός»: «Τιμή σε έναν ευγενικό και γλυκό άνθρωπο»

31.08.2025 11:37
kikilias-symi

«Η Σύμη τίμησε χθες έναν γλυκό και ευγενικό άνθρωπο, που συνδέθηκε με τον τόπο και τη νησιωτικότητα. Ο Νεκτάριος Σαντορινιός τίμησε το νησί του και υπηρέτησε με αφοσίωση την πολιτική. Λυπάμαι που έφυγε τόσο νωρίς» τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, από τη Σύμη, στην τελετή ονοματοδοσίας του λιμένα, που από εδώ και στο εξής θα φέρει το όνομα «Επιβατικός – Εμπορικός Λιμένας Σύμης Νεκτάριος Σαντορινιός».

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι «η ονοματοδοσία του λιμανιού στο όνομά του είναι μια πράξη σεβασμού και αναγνώρισης της προσφοράς του, πέρα και πάνω από κομματικές διαφορές». 

Και πρόσθεσε: «Σεβόμαστε όσους δούλεψαν με πίστη και αφοσίωση για τα νησιά μας, για τους ανθρώπους τους και για τη ναυτική μας παράδοση. Αυτή είναι η δύναμη της Δημοκρατίας μας: να αναγνωρίζουμε το έργο και να τιμούμε εκείνους που πάλεψαν για τον κοινό σκοπό, ακόμη κι αν βρεθήκαμε σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους».

Διαβάστε επίσης:

Θρίλερ στο Αιγαίο: Κρατούμενος Τούρκος διακινητής έπεσε στη θάλασσα μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης για να ξεφύγει – Έρευνες Λιμενικού και ΕΛΑΣ

Ξάνθη: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας μετά από σύγκρουση με αγροτικό μηχάνημα

Κοζάνη: Τροχαίο με νεκρό έναν νεαρό άνδρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xenos-epidavros
ΘΕΑΤΡΟ

Επιστρέφει στον Λυκαβηττό το «ζ-η-θ, ο Ξένος» για μία ακόμη παράσταση

syriza_grafeia_2508_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: «Ο τόπος κάηκε, η χώρα έγινε διπλωματικό παραπαίδι και ο πρωθυπουργός εκθειάζει τον νόμο εργασιακής αυθαιρεσίας» 

akti (1)
TRAVEL

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ενιαία ακτογραμμή της Ελλάδας (Video)

KALPES NEW
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Το ΠΑΣΟΚ δεν παίζει στα παιχνίδια με τον εκλογικό νόμο

ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manitaria_bugiurdi
CUCINA POVERA

Μανιτάρια μπουγιουρντί στο πήλινο, σαλονικιώτικα

tsipras santorinios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

jessiej
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Jessie J αναβάλλει την περιοδεία της εξαιτίας του καρκίνου - «Δυστυχώς, πρέπει να υποβληθώ σε δεύτερη εγχείρηση» (video)

opekepe (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικογραφία για άρση ασυλίας δέκα βουλευτών αποστέλλει η ευρωπαϊκή εισαγγελία - Νέα θύελλα στο πολιτικό σκηνικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31.08.2025 12:24
xenos-epidavros
ΘΕΑΤΡΟ

Επιστρέφει στον Λυκαβηττό το «ζ-η-θ, ο Ξένος» για μία ακόμη παράσταση

syriza_grafeia_2508_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: «Ο τόπος κάηκε, η χώρα έγινε διπλωματικό παραπαίδι και ο πρωθυπουργός εκθειάζει τον νόμο εργασιακής αυθαιρεσίας» 

akti (1)
TRAVEL

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ενιαία ακτογραμμή της Ελλάδας (Video)

1 / 3