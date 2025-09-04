Προκαλεί η Άγκυρα: Κατηγορεί την Αθήνα για κλιμάκωση της έντασης

Την αντίδραση του ελληνικού υπουργείου Άμυνας προκάλεσαν οι ισχυρισμοί της Άγκυρας ότι η Αθήνα κλιμακώνει την ένταση επειδή απογείωσε «οπλισμένα F-16» κατά «άοπλου τουρκικού αεροσκάφους επιτήρησης».

Τα κρατικά αεροσκάφη πρέπει να υποβάλλουν σχέδια πτήσης πριν από την είσοδό τους στο FIR Αθηνών ξεκαθάρισαν κύκλοι του υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχολιάζοντας όσα ανέφεραν πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Από το Πεντάγωνο επισημάνθηκε επίσης ότι «κάθε κρατική πτήση οφείλει να υποβάλει σχέδιο πτήσης, σύμφωνα με τους κανόνες του ICAO, για να εισέλθει στο FIR Αθηνών» απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της Τουρκία περί «ενημέρωσης» της Αθήνας μέσω ΝΑΤΟ.

«Όταν αυτό δεν γίνεται (σ.σ. η κατάθεση σχεδίων πτήσης), η ελληνική Πολεμική Αεροπορία οφείλει να προβαίνει σε διαδικασία αναγνώρισης αγνώστου εισερχόμενου ίχνους», ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Νωρίτερα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας είχε ισχυριστεί ότι η πτήση του τουρκικού αεροσκάφους ήταν εν γνώσει του ΝΑΤΟ και των ελληνικών αρχών και ότι η Ελλάδα, «σε αυτό το άοπλο αεροσκάφος αντέδρασε με δύο οπλισμένα αεροσκάφη F-16 από το αεροδρόμιο του Καστελίου στην Κρήτη».

Υπενθυμίζεται ότι δύο οπλισμένα τουρκικά μαχητικά F-16 πέταξαν μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου την περασμένη Δευτέρα, χωρίς να έχουν καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβιάζοντας το FIR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν από ελληνικά.

