ΕΛΛΑΔΑ

09.09.2025 20:52

Ιπποκράτειο: «Σκόντο» στις… 3.000 ευρώ έκανε ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής που ζήτησε φακελάκι 5.000 ευρώ

09.09.2025 20:52
giatros fakelaki 99- new

Την αποκάλυψη ότι ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο που συνελήφθη καθώς φέρεται να ζήτησε και να έλαβε χρήματα από συγγενή ασθενούς για τη μετεγχειρητική φροντίδα μετά από επέμβαση ανοικτής καρδιάς, ζήτησε φακελάκι 5.000 ευρώ έκανε το Mega.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News, ο γιατρός αρχικά απαίτησε 5.000 ευρώ, αλλά τελικά παρέλαβε 3.000 ευρώ από τη σύζυγο ενός 60χρονου ασθενούς.

Πρόκειται, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, για επαναλαμβανόμενη πρακτική του, με τον γιατρό να επικαλείται οικογενειακά έξοδα.

O διευθυντής της καρδιοχειρουργικής φέρεται να… χαμήλωσε τις απαιτήσεις του από 5.000 που ζήτησε στις 3.000 ευρώ, διότι ο ασθενής είχε έρθει συστημένος από άλλο γιατρό, γνωστό του διευθυντή, χωρίς να αποκλείεται μέρος των χρημάτων να κατέληγε στον γνωστό του γιατρού που τον σύστησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την καταγγελία έκανε η σύζυγος του ασθενούς, η οικογένεια του οποίου μένει στην Αρτέμιδα και έχει και δύο παιδιά ηλικίας 25 – 30 ετών.

Ο προκάτοχος του γιατρού είχε συλληφθεί το 2021 για… φακελάκια

Εν τω μεταξύ, όπως αποκαλύφθηκε και ο προκάτοχος του γιατρού που συνελήφθη είχε αντιμετωπίσει τις ίδιες κατηγορίες του 2021, οπότε είχε συλληφθεί και αυτός.

Σύμφωνα με τα ντοκουμέντα που παρουσιάζει το Live News, διακρίνεται ο γιατρός, προκάτοχος του σημερινού συλληφθέντα, να κάθεται και να έχει απέναντι είτε ασθενείς είτε στενούς συγγενείς του. Σε όλες τις περιπτώσεις οι τσάντες ανοίγουν και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι φάκελοι καταλήγουν στα χέρια του.

Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, ο γιατρός που είναι διευθυντής πτέρυγας του νοσοκομείου απέσπασε μόνο από 5 περιπτώσεις ασθενών 1.600€.

Όλα ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2020, όταν ασθενής κατήγγειλε ότι αναγκάστηκε να δώσει φακελάκι για να να κάνει εγχείρηση. Κατόπιν έγιναν άλλες 8 καταγγελίες από ασθενείς και το στενό τους περιβάλλον, με κάποιους από αυτούς να αναφέρουν ότι εκβιάστηκαν από τον γιατρό και πείστηκαν να του δώσουν το φακελάκι.

Στις 24 Σεπτεμβρίου του 2020 βρέθηκε σε ξαφνικό διπλό έλεγχο στο γραφείο του στο νοσοκομείο και στο σπίτι του το ποσό των 54.350€, καθώς και 4.845$.

Για όλα αυτά ο γιατρός αναφέρει πως δεν ζήτησε ποτέ χρήματα στην καριέρα του και τονίζει ότι: «Μου έδιναν χρήματα για ένα γεύμα στην υγεία τους».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος γιατρός επιχείρησε να επανέλθει στη ίδια θέση που είχε το 2022, έγινε αντιληπτός και τότε σταμάτησε η διαδικασία και τον ίδιο να τελικά να βγαίνει σε σύνταξη.

