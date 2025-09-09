search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 17:57
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.09.2025 17:43

Μαφία της Κρήτης: Προφυλακίστηκαν τα δύο αδέλφια για την υπόθεση εκβιασμών

09.09.2025 17:43
mafia kritis apologies xania – new

Προφυλακιστέοι κριθηκαν μετά τις απολογίες τους τα δύο αδέλφια-επιχειρηματίες από τα Χανιά, για την κατηγορία της εκβίασης και της ηθικής αυτουργίας στην απιστία σε βάρος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου άνω των 120.000.

Τα δύο αδέρφια βρέθηκαν την Τρίτη ενώπιον του Ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν για όσα τους αποδίδονται στην υπόθεση εκβιασμών, ένα σκάνδαλο με φόντο την ηγεσία της τοπικής Εκκλησίας που έχει ως οικονομικό αντικείμενο την πώληση έκτασης 175 στρεμμάτων στο βουνό του θρυλικού Αλέξη Ζορμπά. Πρόκειται για έναν 57χρονο φερόμενο ως αρχηγό και τον 47χρονο αδερφό του.

Η σημερινή απολογία τους σε ανακριτή και εισαγγελέα αφορούσε στη 2η δικογραφία που έχει ανοίξει και αφορά σε εκβιασμούς, παράνομη αγοραπωλησία εκκλησιαστικής περιουσίας, απόπειρες δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων.

Υπενθυμίζεται ότι για την πρώτη δικογραφία, που αφορούσε κατά κύριο λόγο εκνομες πράξεις περί ναρκωτικών και όπλων, είχαν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικό όρο που αφορά στη μη έξοδο από τη χώρα.

Ο δικηγόρος του ενός εκ των απολογούμενων Νίκος Αρβανιτάκης, δήλωσε μεταξύ άλλων πως, ο πελάτης του εξαρχής αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη του και αποστασιοποιείται από τις όποιες κατηγορίες βαρύνουν τον συγκατηγορούμενο του, “… ο οποίος, ασχέτως ποια σχέση έχουν μεταξύ τους, εξαρχής διαρρηγνύει τα ιμάτιά του για την αθωότητά του και αυτό το αποδεικνύει με έγγραφα στοιχεία”.

Όπως είπε, για τα περί ευθύνης του ενός κατηγορούμενου, για το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας, εκκρεμεί δίκη στα αστικά δικαστήρια “… και επί αυτού δεν έχει καμία ανάμειξη ο πελάτης μου κατά το μέρος που τον αφορά σε τέτοιες υποθέσεις. Αυτά όλα πιστεύω ότι θα καταρριφθούν και θα κονιορτοποιηθούν στο μελλοντικό ακροατήριο του κακουργιοδικείου…. Η άποψή μου, και η άποψη όλων των συναδέλφων που κάνουμε συνυπεράσπιση, νομίζουμε πως δεν υπάρχει κανένα ίχνος εκβιασμού, όπως παρουσιάζεται στο κατηγορητήριο”.

Πλέον αναμένεται να περάσει την πόρτα ανακριτή και εισαγγελέα ο πρώην ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων και επίσκοπος Δορυλαίου, ο οποίος κλήθηκε σε απολογία για την υπόθεση των 175 στρεμμάτων και το έγγραφο το οποίο υπέγραψε και παρέδωσε στον έναν εκ των κατηγορουμένων, σύμφωνα με το οποίο η συγκεκριμένη έκταση στο Σταυρό Ακρωτηρίου, δεν ανήκει στην περιουσία της Ιεράς Μονής.

Διαβάστε επίσης:

Σεισμός στην Εύβοια: Νέο συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή της δόνησης – Πολίτες πετάγονται έντρομοι έξω από εστιατόριο (videos)

Αιφνιδιαστική ακύρωση συναυλίας του Ρώσου πιανίστα Ντένις Ματσούεφ λόγω… Ουκρανίας

Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας: Ερωτήματα για θάνατο βρέφους 2,5 μηνών – Έφερε κακώσεις στο κεφάλι και αποδόθηκε σε φυσιολογικά αίτια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
charlie sheen
LIFESTYLE

Ο Τσάρλι Σιν λέει ότι είναι νηφάλιος εδώ και οκτώ χρόνια και αποκαλύπτει το ένα και μοναδικό ναρκωτικό που δεν έχει δοκιμάσει

farantouris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Φαραντούρης ζητάει «ρήτρα διαφυγής» για πολιτική προστασία και φυσικές καταστροφές

mafia kritis apologies xania – new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Προφυλακίστηκαν τα δύο αδέλφια για την υπόθεση εκβιασμών

ellada_dania_0909_1460-820_new
MEDIA

«Μαγνήτης» -υψηλής- τηλεθέασης το Ελλάδα – Δανία στον Alpha (8/9)

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην ΒΙΠΕ Βόλου – Ήχησε το 112 για επικίνδυνους καπνούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

bezos_dadakaridis
LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)

kat
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα επέστρεψαν το βράδυ του Σαββάτου οι δύο Έλληνες από την Κένυα - Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Εύβοιας - Ταρακούνησε και την Αττική, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές (Video)

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 17:57
charlie sheen
LIFESTYLE

Ο Τσάρλι Σιν λέει ότι είναι νηφάλιος εδώ και οκτώ χρόνια και αποκαλύπτει το ένα και μοναδικό ναρκωτικό που δεν έχει δοκιμάσει

farantouris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Φαραντούρης ζητάει «ρήτρα διαφυγής» για πολιτική προστασία και φυσικές καταστροφές

mafia kritis apologies xania – new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Προφυλακίστηκαν τα δύο αδέλφια για την υπόθεση εκβιασμών

1 / 3