Σεισμός στην Εύβοια: Νέο συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή της δόνησης – Πολίτες πετάγονται έντρομοι έξω από εστιατόριο (videos)

Ένα νέο συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή του σεισμού των 5,2 Ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας με επίκεντρο τα Νέα Στύρα στον Δήμο Καρύστου, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το eviaonline.gr.

Στις εικόνες φαίνονται παιδιά και ενήλικες να κάθονται σε κατάστημα εστίασης στα Νέα Στύρα, όταν ξαφνικά το έδαφος άρχισε να τρέμει. Μέσα σε δευτερόλεπτα επικράτησε αναστάτωση, με τους πελάτες του καταστήματος να πετάγονται έντρομοι έξω, προσπαθώντας να βρουν ασφαλές σημείο.

Χαρακτηριστικά είναι και τα βίντεο που εξασφάλισε αποκλειστικά το evima.gr τη στιγμή του σεισμού, όταν από σούπερ μάρκετ της περιοχής αρχίζουν και πέφτουν τα πάντα από τα ράφια.

