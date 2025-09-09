Σεισμός στα Νέα Στύρα: Συνεχίζονται οι αυτοψίες σε κτίρια – Μικρές ζημιές σε τουλάχιστον 15 σπίτια

Συνεχείς αυτοψίες γίνονται στις περιοχές της Εύβοιας που ήταν κοντά στο επίκεντρο του χθεσινοβραδινού σεισμού των 5,2 Ρίχτερ.

Οι σεισμολόγοι παραμένουν καθησυχαστικοί καθώς η μετασεισμική ακολουθία κυλά φυσιολογικά. Μέχρι το μεσημέρι καταγράφηκαν 28 μετασεισμοί χωρίς να είναι κάποιος ιδιαίτερα αισθητός.

Από το πρωί, κλιμάκια μηχανικών του Δήμου Καρύστου πραγματοποίησαν αυτοψίες σε δημόσια κτίρια, μεταξύ των οποίων παιδικοί σταθμοί, σχολεία και λύκεια. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, δεν εντοπίστηκαν προβλήματα στατικότητας και τα σχολεία μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά.

Με τον μέχρι τώρα απολογισμό, λίγο πάνω από 15 σπίτια έχουν υποστεί μικρές υλικές ζημιές, με ρωγμές και σοβάδες να έχουν πέσει. Τα προβλήματα εντοπίστηκαν στα Στύρα, τα Νέα Στύρα και τα Καψάλα.

Το βράδυ πολλοί κάτοικοι ξενύχτησαν στα αυτοκίνητά τους και βγήκαν στους δρόμους μέχρι το πρωί.

Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, ανέφερε ότι «με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν δείχνουν κάτι ανησυχητικό οι μετασεισμοί».

Εξήγησε ότι η επιστημονική κοινότητα καθησυχάζεται από το γεγονός πως η συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει ιστορικό σοβαρών καταστρεπτικών σεισμών. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ακόμη ασφαλής εκτίμηση για το αν ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Από την μεριά του, ο Ευθύμης Λέκκας σημείωσε: «Πρόκειται για μία περιοχή που δεν δίνει μεγάλους σεισμούς, έχουμε όμως τον σεισμό των 5 Ρίχτερ αλλά δεν είναι κοντά σε μεγάλα ρήγματα όπως είναι αυτό του Ωρωπού που θα μπορούσε να δώσει σεισμό μεγαλύτερου μεγέθους. Αξιολογούμε όλα τα δεδομένα προκειμένου να έχουμε πιο σίγουρες εκτιμήσεις».

Επίσης, ο καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ Κώστας Παπαζάχος, τόνισε πως δεν υπάρχει μέρος στον ελλαδικό χώρο με μηδενική σεισμικότητα.

«Ακόμη και τα μέρη με χαμηλή σεισμικότητα, καμιά φορά είναι και πιο επικίνδυνα, γιατί ο κόσμος εφησυχάζει σε αυτές τις περιοχές και θεωρεί πως δεν θα γίνει τίποτα. Η ασφάλεια δεν είναι θέμα του αν θα γίνει σεισμός, είναι θέμα κατασκευής. Δεν σκοτώνουν οι σεισμοί, οι ανθρώπινες κατασκευές σκοτώνουν», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαζάχος, υπογραμμίζοντας πως «η ασφάλεια εξαρτάται κατά μεγάλο μέρος από εμάς».

Τόνισε μάλιστα πως ο σεισμός δεν θα είχε επιπτώσεις στην Αττική, ακόμη κι αν ήταν μεγέθους 5,8 Ρίχτερ.

