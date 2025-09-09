search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

ΓΣEE: 24ωρη απεργία την 1η Οκτωβρίου – Ζητά μείωση του χρόνου εργασίας στις 37,5 ώρες την εβδομάδα

Συνεδρίασε σήμερα  η Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ και  αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στην Ολομέλεια της Διοίκησης την πραγματοποίηση 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας για την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025. 

Πρόκειται για την πρώτη συνεδρίαση μετά τη ΔΕΘ που αποτελεί και απολογισμό της συγκεκριμένης περιόδου.

 Η ΓΣΕΕ όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση: «ζητά την απόσυρση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εργασίας που επιβάλει μεταξύ άλλων 13ωρο εργασίας  και στον ίδιο εργοδότη και διεκδικεί παράλληλα:

Συλλογικές συμβάσεις για όλους

Μείωση χρόνου εργασίας στις 37,5 ώρες την εβδομάδα, ως θεμέλιο  πάνω στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί  η ποιότητα της εργασίας

 Ο κόσμος της εργασίας δείχνει ξεκάθαρα την απογοήτευση και την οργή του για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης.

Μία δέσμη μέτρων με διπλή στόχευση: από τη μία την περαιτέρω ελαστικοποίηση της εργασίας με την εξυπηρέτηση πολύ συγκεκριμένων εργοδοτικών συμφερόντων και από την άλλη την αποδυνάμωση των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων.

Απογοήτευση η οποία ενισχύθηκε περαιτέρω από την απαξίωση που έδειξε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην οποία δεν ανέφερε τίποτα ουσιαστικό για την εργασία, υπερασπιζόμενος μόνο σθεναρά την καθιέρωση του 13ώρου.

Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αντί να εστιάζονται σε μια ουσιαστική φορολογική μεταρρύθμιση, με φορολόγηση μερισμάτων και τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, αντί να προαναγγέλλεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, επιλέχθηκε με επικοινωνιακά τεχνάσματα να ανακοινωθούν αναιμικά μέτρα».

