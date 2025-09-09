Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που ο γιος επιχειρηματία εκσφενδονίζει τον αστυνομικό

Βίντεο ντοκουμέντα κατέγραψαν τις κινήσεις του γιου του γνωστού επιχειρηματία τον οποίο οι αστυνομικοί καταδίωξαν στην Αθήνα, καθώς φέρεται να έκανε κόντρες με άλλο αυτοκίνητο και δεν σταμάτησε για έλεγχο, ενώ τραυμάτισε και αστυνομικό παρασύροντάς τον.

Στα πλάνα που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας και παρουσίασε το Mega αποτυπώνεται η στιγμή που το όχημα του 20χρονου επιταχύνει και εκσφενδονίζει τον αστυνομικό στο απέναντι πεζοδρόμιο.

Ο 20χρονος γιος του επιχειρηματία υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή πως πάτησε το γκάζι για να διαφύγει, επειδή, όπως είπε, πίστευε εκείνα τα δευτερόλεπτα, πως είχε να κάνει με ενέδρα ληστών.

Τη στιγμή του τραυματισμού του έχει περιγράψει και ο αστυνομικός, που μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες σε νοσοκομείο. Από την κάμερα φαίνεται η στιγμή που δέχεται το χτύπημα από το όχημα του 20χρονου και στη συνέχεια τον τρόπο που του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει στο σημείο ασθενοφόρο.

«Είδα το όχημα να επιταχύνει προς το μέρος μου. Φώναξα δυνατά και καθαρά «αστυνομία» χωρίς ωστόσο ο οδηγός να σταματήσει. Με χτύπησε χωρίς να ελαττώσει ταχύτητα και εκσφενδονίστηκα αρκετά μέτρα μακριά. Χτύπησα στο σώμα και στο κεφάλι. Ήμουν ανήμπορος να κουνηθώ», είπε ο αστυνομικός.

Μέσα στο όχημα ήταν εκτός από τον 20χρονο οδηγό και δυο ανήλικες φίλες του.

«Σταμάτησαν μπροστά και πίσω μας δύο αυτοκίνητα. Είδα να αποβιβάζονται 4 άτομα και υποθέσαμε πως ήταν ληστές. Γι’ αυτό το λόγο ο οδηγός έκανε έναν απότομο ελιγμό και διέφυγε. Εγώ είχα σκύψει. Πήγαμε μαζί στο σπίτι του και εκεί η μητέρα του πιθανολόγησε πως ίσως αυτοί οι άντρες να ήταν αστυνομικοί», είπε η φίλη του 20χρονου.

Η δεύτερη ανήλικη που δήλωσε στους αστυνομικούς σύντροφος του κατηγορούμενου οδηγού, ανέφερε πως άφησαν το όχημα στα Νότια Προάστια, επειδή τελείωσαν τα καύσιμα.

«Σταματήσαμε στο συγκεκριμένο σημείο για να συνεννοηθούμε πού θα συνεχίσουμε τη νυχτερινή μας διασκέδαση. Όταν είδαμε τους ένοπλους άντρες να μας ζητούν να βγούμε, φύγαμε από το σημείο. 15 λεπτά αργότερα αφήσαμε το αυτοκίνητο σε ένα άγνωστο σε μένα σημείο, επειδή δεν είχε καύσιμα».

Τι λέει ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου

Ο οδηγός του μαύρου Ford έδωσε τις δικές του εξηγήσεις. Ο ίδιος και τα άλλα 3 άτομα που ήταν μέσα στο όχημα, ανέφεραν πως αρχικά δεν κατάλαβαν την παρουσία αστυνομικών.

Τη στιγμή της παράσυρσης του αστυνομικού, ο οδηγός του μαύρου Ford δεν επιχείρησε να διαφύγει.

«Δεν είδα τη στιγμή της παράσυρσης του αστυνομικού. Κατάλαβα τι είχε συμβεί όταν άκουσα τους υπόλοιπους αστυνομικούς να λένε ότι είχε χτυπήσει συνάδελφός τους. Μετά τον είδα και εγώ χτυπημένο στο απέναντι πεζοδρόμιο με αίματα», είπε ο οδηγός του οχήματος. «Δεν αντιλήφθηκα νωρίτερα τα φωτεινά σήματα των αστυνομικών που ακολουθούσαν στη λεωφόρο Κηφισού», είπε.

Όλοι σύμφωνα με την αστυνομία, περιέγραψαν κυνικά τα όσα είχαν προηγηθεί.

«Άπαντες παραδέχτηκαν ότι οι δύο οδηγοί των αυτοκινήτων κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και πραγματοποιούσαν επικίνδυνους ελιγμούς συμμετέχοντας σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας μεταξύ τους, έως την χρονική στιγμή που ακινητοποιήθηκαν τα οχήματα που επέβαιναν στο Περιστέρι», αναφέρεται στην έρευνα της αστυνομίας.

Το «άδειασμα» του οδηγού του Ford από τις συνεπιβάτιδες

Τον οδηγό του Ford όμως αδειάζουν οι δύο ανήλικες που κάθονταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Εκείνες όχι μόνο κατάλαβαν πως βρισκόταν σε εξέλιξη καταδίωξη από αστυνομικούς, αλλά όπως ανέφεραν, άκουσαν τον οδηγό να τους προειδοποιεί.

«Κάποια στιγμή άκουσα τον … (οδηγό) να λέει: «αστυνομικοί». Τότε γύρισα και είδα ότι μας ακολουθούσαν υπηρεσιακά συμβατικά αυτοκίνητα τα οποία έκαναν σήμα για να σταματήσουμε για έλεγχο», είπε μία από τις επιβάτιδες.

Συνοδηγός στο μαύρο Ford ήταν ένας φίλος του κατηγορούμενου οδηγού και στο πίσω κάθισμα οι δύο ανήλικες φίλες τους.

«Αντιλήφθηκα τον αστυνομικό έλεγχο και τους αστυνομικούς, όταν το όχημά τους έφτασε δίπλα στο δικό μας, με ενεργοποιημένο τον φάρο. Αποβιβάστηκαν ένοπλοι άντρες που κατάλαβα ότι ήταν αστυνομικοί».

Τι υποστήριξε ο πατέρας του 20χρονου

Θέση στα όσα συνέβησαν πήρε από την πρώτη στιγμή και ο πατέρας του 20χρονου οδηγού, ο επιχειρηματίας που βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του γιου του.

«Παραδέχτηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν θυμόταν τι ακριβώς είχε συμβεί. Ο πατέρας του τότε παρενέβη ισχυριζόμενος πως «κάποιοι άντρες προσπάθησαν να ληστέψουν τον γιο του», αναφέρεται στην έρευνα της αστυνομίας.

«Στις 08:33, 4 ώρες μετά το ερευνώμενο περιστατικό ο οδηγός της Mercedes βρέθηκε να έχει ποσοστό αλκοόλης 0,15 mg/l από το οποίο συμπεραίνεται ότι τη στιγμή της παράσυρσης του αστυνομικού ήταν υπό την επήρεια μέθης», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Οι αστυνομικοί συμπληρώνουν πως σε σχετικές ερωτήσεις ο 20χρονος παραδέχτηκε πως είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν πιάσει το τιμόνι του οχήματος.

