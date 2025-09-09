Φωτιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην ΒΙΠΕ Βόλου – Ήχησε το 112 για επικίνδυνους καπνούς

Φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στη ΒΙΠΕ Βόλου. Στην περιοχή επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Για το περιστατικό εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το σύστημα 112 στους κατοίκους, με την οδηγία να παραμείνουν σε κλειστούς, εσωτερικούς χώρους.

«Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα», αναφέρεται μεταξύ άλλων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. #Βελεστίνου της Περιφερειακής Ενότητας #Μαγνησίας



‼️ Επικίνδυνοι καπνοί



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki… September 9, 2025

