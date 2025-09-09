Φωτιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην ΒΙΠΕ Βόλου – Ήχησε το 112 για επικίνδυνους καπνούς

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στη ΒΙΠΕ Βόλου. Στην περιοχή επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα.
Για το περιστατικό εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το σύστημα 112 στους κατοίκους, με την οδηγία να παραμείνουν σε κλειστούς, εσωτερικούς χώρους.
«Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα», αναφέρεται μεταξύ άλλων.
Διαβάστε επίσης:
Σεισμός στην Εύβοια: Νέο συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή της δόνησης – Πολίτες πετάγονται έντρομοι έξω από εστιατόριο (videos)
Αιφνιδιαστική ακύρωση συναυλίας του Ρώσου πιανίστα Ντένις Ματσούεφ λόγω… Ουκρανίας
Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας: Ερωτήματα για θάνατο βρέφους 2,5 μηνών – Έφερε κακώσεις στο κεφάλι και αποδόθηκε σε φυσιολογικά αίτια
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.