09.09.2025 21:08

Τρόμος για 22χρονη μέσα σε λεωφορείο: Την παρενόχλησε σεξουαλικά 52χρονος – Ο οδηγός εγκλώβισε τον δράστη (Video)

09.09.2025 21:08
leoforeio sexoyaliki parenoxlisi – new

Σεξουαλική παρενόχληση δέχτηκε μία 22χρονη μέσω στο λεωφορείο Ε14 που εκτελεί το δρομολόγιο Σύνταγμα-Μαρούσι, με τον οδηγό να αντιδρά ακαριαία και να εγκλωβίζει τον δράστη, κλείνοντας τις πόρτες.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ακούγεται ο οδηγός να λέει «κάτσε λίγο κάτω σε παρακαλώ» με τον φερόμενο ως δράστη να ψελλίζει «σε παρακαλώ». Στη συνέχεια ακούγεται μια γυναικεία φωνή να λέει «ας μην άπλωνες χέρι».

Ο οδηγός σταμάτησε το λεωφορείο στον Άγιο Θωμά και κάλεσε την ΕΛΑΣ. Ο 52χρονος ακούγεται στο βίντεο να ζητά συγγνώμη από την 22χρονη: «Σε ικετεύω, χίλια συγγνώμη».

«Η κοπέλα φώναξε δυνατά “είσαι ανώμαλος”. Λέω “τι έγινε;” και απάντησε “με χάιδεψε, μου έπιασε το στήθος, τα πόδια”. Οι πόρτες δεν ανοίγουν σε κανέναν λέω, είχα και 10 επιβάτες μέσα, μη φύγει. Η κοπέλα έτρεμε, δεν μπορούσε να μιλήσει», είπε ο οδηγός.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ κατέφθασαν στην στάση και συνέλαβαν τον 52χρονο.

