Τρόμος για 22χρονη μέσα σε λεωφορείο: Την παρενόχλησε σεξουαλικά 52χρονος – Ο οδηγός εγκλώβισε τον δράστη (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σεξουαλική παρενόχληση δέχτηκε μία 22χρονη μέσω στο λεωφορείο Ε14 που εκτελεί το δρομολόγιο Σύνταγμα-Μαρούσι, με τον οδηγό να αντιδρά ακαριαία και να εγκλωβίζει τον δράστη, κλείνοντας τις πόρτες.
Σε βίντεο ντοκουμέντο που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ακούγεται ο οδηγός να λέει «κάτσε λίγο κάτω σε παρακαλώ» με τον φερόμενο ως δράστη να ψελλίζει «σε παρακαλώ». Στη συνέχεια ακούγεται μια γυναικεία φωνή να λέει «ας μην άπλωνες χέρι».
Ο οδηγός σταμάτησε το λεωφορείο στον Άγιο Θωμά και κάλεσε την ΕΛΑΣ. Ο 52χρονος ακούγεται στο βίντεο να ζητά συγγνώμη από την 22χρονη: «Σε ικετεύω, χίλια συγγνώμη».
«Η κοπέλα φώναξε δυνατά “είσαι ανώμαλος”. Λέω “τι έγινε;” και απάντησε “με χάιδεψε, μου έπιασε το στήθος, τα πόδια”. Οι πόρτες δεν ανοίγουν σε κανέναν λέω, είχα και 10 επιβάτες μέσα, μη φύγει. Η κοπέλα έτρεμε, δεν μπορούσε να μιλήσει», είπε ο οδηγός.
Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ κατέφθασαν στην στάση και συνέλαβαν τον 52χρονο.
Διαβάστε επίσης:
Ιπποκράτειο: «Σκόντο» στις… 3.000 ευρώ έκανε ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής που ζήτησε φακελάκι 5.000 ευρώ
Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που ο γιος επιχειρηματία εκσφενδονίζει τον αστυνομικό
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 33χρονος που τραυμάτισε με γυαλί τους γονείς και τον αδερφό του επειδή έκαναν… ευχέλαιο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.