Χαμός μέσα στο λεωφορείο 171: Επιβάτης επιτέθηκε στον οδηγό – «Μου έριξε μπουνιές και κλωτσιές» (Video)

Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε σε αστικό λεωφορείο στην Αττική όταν επιβάτης επιτέθηκε σε οδηγό στο δρομολόγιο Βάρκιζα – Βάρη (171), το βράδυ της Δευτέρας.
Σε βίντεο που δημοσιοποίησε η εκπομπή «Live You» στον ΣΚΑΪ, καταγράφεται η στιγμή που επιβάτης μετά από λογομαχία με τον οδηγό του λεωφορείου του επιτίθεται.
Αιτία του επεισοδίου φαίνεται ότι είναι τα αραιά δρομολόγια λεωφορείων και το γεγονός ότι το λεωφορείο άργησε πολύ να έρθει.
Η ένταση χτύπησε «κόκκινο», ο οδηγός έβρισε τον επιβάτη και γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε.
Ο επιβάτης επιτέθηκε στον οδηγό και τον γρονθοκόπησε.
«Καλέστε την αστυνομία, τα έχω όλα σε βίντεο» ακούγεται να φωνάζει μια γυναίκα που τράβηξε το βίντεο με τον καβγά.
