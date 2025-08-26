search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 14:13
ΕΛΛΑΔΑ

26.08.2025 12:52

Χαμός μέσα στο λεωφορείο 171: Επιβάτης επιτέθηκε στον οδηγό – «Μου έριξε μπουνιές και κλωτσιές» (Video)

26.08.2025 12:52
leoforeio new

Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε σε αστικό λεωφορείο στην Αττική όταν επιβάτης επιτέθηκε σε οδηγό στο δρομολόγιο Βάρκιζα – Βάρη (171), το βράδυ της Δευτέρας.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε η εκπομπή «Live You» στον ΣΚΑΪ, καταγράφεται η στιγμή που επιβάτης μετά από λογομαχία με τον οδηγό του λεωφορείου του επιτίθεται.

Αιτία του επεισοδίου φαίνεται ότι είναι τα αραιά δρομολόγια λεωφορείων και το γεγονός ότι το λεωφορείο άργησε πολύ να έρθει.

Η ένταση χτύπησε «κόκκινο», ο οδηγός έβρισε τον επιβάτη και γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε.

Ο επιβάτης επιτέθηκε στον οδηγό και τον γρονθοκόπησε.

«Καλέστε την αστυνομία, τα έχω όλα σε βίντεο» ακούγεται να φωνάζει μια γυναίκα που τράβηξε το βίντεο με τον καβγά.

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

atairiastoi_new
MEDIA

Πρεμιέρα για τους Αταίριαστους - «Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου... λεφτά» (video)

marinakis doukas benos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα δύο καυτά ερωτήματα των γκάλοπ, μία ατυχής επίθεση στον Μαρινάκη, το… ΕΑΜ του Δούκα, ο γαλαζοπράσινος Μπένος και ο χορός των σκανδάλων

marinakis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας έτοιμος για μετωπική με κυβέρνηση - Τι περιμένει και πώς θα κινηθεί

ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 14:11
1 / 3