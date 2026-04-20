Ασλανίδης για εκταφές: Με διαβεβαίωσε η Εισαγγελέας ότι η διαδικασία θα κινηθεί ταχύτατα

Στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας βρέθηκε σήμερα το πρωί ο κ. Παύλος Ασλανίδη πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, προκειμένου να ενημερωθεί για την διαδικασία των εκταφών μετά και το τελευταίο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λάρισας που «άνοιξε» ουσιαστικά τον δρόμο για διενέργεια εξετάσεων σε δείγματα από τις σορούς των θυμάτων και σε εργαστήρια του εξωτερικού.

Όπως τόνισε ο κ. Ασλανίδης μετά την επίσκεψη του στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας κα Αικατερίνη Παπαϊωάννου, υπάρχει η διαβεβαίωση πως μετά το βούλευμα η διαδικασία θα κινηθεί «ταχύτατα».

«Της είπα να γίνει κατεπείγων η διαδικασία. Ζήσαμε 7 μήνες κοροϊδία για το αυτονόητο, ότι έπρεπε να πάει σε εργαστήριο του εξωτερικού ό,τι απέμεινε από τα παιδιά μας. Με διαβεβαίωσε η κα Παπαϊωάνου ότι η διαδικασία θα πάει ταχύτατα. Μένει να οριστεί το Πανεπιστήμιο ή τα Πανεπιστήμια να πάνε οι σοροί των παιδιών για να μάθουμε επιτέλεους τα αίτια του θανάτου τους», είπε χαρακτηριστικά.

Η συνήγορος συγγενών θυμάτων κα Στέλλα Βαλάνη επεσήμανε πως οι ίδιοι πραγματογνώμονες θα συνεχίσουν την διαδικασία μετά την «παύση» στην οποία είχαν τεθεί από την Εισαγγελέα και ενώ μεσολαβούσε η απόφαση του Συμβουλίου.

Ακόμα, η κα Βαλάνη δήλωσε πως εγχείρισε στην Εισαγγελέα την ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που παρήγγειλε η Siemens για λογαριασμό της προκειμένου να αντικρούσει του ισχυρισμούς της αγωγής που έχει καταθέσει η οικογένεια Τηλκερίδη τον περασμένο Οκτώβριο.

Όπως ανέφερε η κα Βαλάνη στα συμπεράσματα της πραγματογνωμοσύνης αναφέρεται ότι δεν έχουν εξαντληθεί τα αίτια θανάτου των απανθρακωμένων θυμάτων, διότι δεν έχουν γίνει οι αναγκαίες τοξικολογικές ιστολογικές και άλλες εξετάσεις ενώ αναφέρεται ακόμα πως δεν έχουν τηρηθεί όλα τα πρωτόκολλα.

Συνολικά πέντε οικογένειες θυμάτων έχουν ζητήσει την εκταφή των συγγενών του.

