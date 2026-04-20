Ασλανίδης για εκταφές: Με διαβεβαίωσε η Εισαγγελέας ότι η διαδικασία θα κινηθεί ταχύτατα

Στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας βρέθηκε σήμερα το πρωί ο κ. Παύλος Ασλανίδη πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, προκειμένου να ενημερωθεί για την διαδικασία των εκταφών μετά και το τελευταίο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λάρισας που «άνοιξε» ουσιαστικά τον δρόμο για διενέργεια εξετάσεων σε δείγματα από τις σορούς των θυμάτων και σε εργαστήρια του εξωτερικού.

Όπως τόνισε ο κ. Ασλανίδης μετά την επίσκεψη του στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας κα Αικατερίνη Παπαϊωάννου, υπάρχει η διαβεβαίωση πως μετά το βούλευμα η διαδικασία θα κινηθεί «ταχύτατα».

«Της είπα να γίνει κατεπείγων η διαδικασία. Ζήσαμε 7 μήνες κοροϊδία για το αυτονόητο, ότι έπρεπε να πάει σε εργαστήριο του εξωτερικού ό,τι απέμεινε από τα παιδιά μας. Με διαβεβαίωσε η κα Παπαϊωάνου ότι η διαδικασία θα πάει ταχύτατα. Μένει να οριστεί το Πανεπιστήμιο ή τα Πανεπιστήμια να πάνε οι σοροί των παιδιών για να μάθουμε επιτέλεους τα αίτια του θανάτου τους», είπε χαρακτηριστικά.

Η συνήγορος συγγενών θυμάτων κα Στέλλα Βαλάνη επεσήμανε πως οι ίδιοι πραγματογνώμονες θα συνεχίσουν την διαδικασία μετά την «παύση» στην οποία είχαν τεθεί από την Εισαγγελέα και ενώ μεσολαβούσε η απόφαση του Συμβουλίου.

Ακόμα, η κα Βαλάνη δήλωσε πως εγχείρισε στην Εισαγγελέα την ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που παρήγγειλε η Siemens  για λογαριασμό της προκειμένου να αντικρούσει του ισχυρισμούς της αγωγής που έχει καταθέσει η οικογένεια Τηλκερίδη τον περασμένο Οκτώβριο.

Όπως ανέφερε η κα Βαλάνη στα συμπεράσματα της πραγματογνωμοσύνης αναφέρεται ότι δεν έχουν εξαντληθεί τα αίτια θανάτου των απανθρακωμένων θυμάτων, διότι δεν έχουν γίνει οι αναγκαίες τοξικολογικές ιστολογικές και άλλες εξετάσεις ενώ αναφέρεται ακόμα πως δεν έχουν τηρηθεί όλα τα πρωτόκολλα.

Συνολικά πέντε οικογένειες θυμάτων έχουν ζητήσει την εκταφή των συγγενών του.

Διαβάστε επίσης

Χαϊδάρι: Στο χειρουργείο η 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου – Παρουσίασε αιμοθώρακα και κατάγματα (video)

Δεσμεύτηκαν 42 ακίνητα του κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων με τον «Πρόεδρο» και τον «Πούτιν»: Ανάμεσα τους και ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο

Ρόδος: Κάθειρξη 10 ετών σε 56χρονο που βίαζε την κόρη του με την οποία είχε αποκτήσει παιδί – Δύο χρόνια φυλάκιση και στην ίδια

ΚΟΣΜΟΣ

Τρόλεϊ «μπούκαρε» σε σουπερ μάρκετ στην Αυστρία – 1 νεκρός, 7 τραυματίες

LIFESTYLE

Σοκ στο Χόλιγουντ: Πέθανε στα 57 του ο ηθοποιός Πάτρικ Μαλντούν, γνωστός από τα «Days of Our Lives» και «Melrose Place»

LIFESTYLE

«Euphoria»: Η Sydney Sweeney εμφανίστηκε ολόγυμνη στο νέο επεισόδιο της σειράς (photos)

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Βανς καθ’ οδόν προς τo Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες, σήμερα οι υπογραφές με το Ιράν λέει ο Τραμπ – «Δεν αποφασίσαμε ακόμη» λέει η Τεχεράνη

MEDIA

Τηλεθέαση από… «Σόι» την Παρασκευή (17/4)

ΕΛΛΑΔΑ

510: Σκάλα Ωρωπού - Ζηρίνειο σε 1 ώρα, φωτογραφίες και βίντεο από το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής

LIFESTYLE

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τετ α τετ με νόημα και... αγωνία, Φλωρίδη – Κοβέσι την Τετάρτη

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

