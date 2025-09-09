Μαφία της Κρήτης: Ανοίγει η βεντάλια των ερευνών – Στο στόχαστρο των Αρχών πέντε άτομα για ύποπτες συνομιλίες

Συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για το «ξεδόντιασμα» της Μαφίας της Κρήτης, της οποίας τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, τα αδέλφια, ξενοδόχοι προφυλακίστηκαν για τη δεύτερη δικογραφία της πολύκροτης υπόθεσης, που αφορά σε εκβιασμούς.

Συγκεκριμένα, η δεύτερη δικογραφία της ΕΛ.ΑΣ. για τους εκβιασμούς, τις δωροδοκίες και τις απάτες της εγκληματικής οργάνωσης, αποκαλύπτουν σειρά από «σκοτεινές» πράξεις, ανοίγοντας το πεδίο των ερευνών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σκάι, πέντε τουλάχιστον συνομιλητές των φερόμενων ως αρχηγών έχουν μπει στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών για ύποπτες πράξεις.

Πρόκειται για δύο δικαστικούς, δύο αστυνομικούς και ένα διοικητικό στέλεχος από το χώρο της Υγείας, πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συλληφθεί κατά τις επιχειρήσεις της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν αποκλείεται το επόμενο χρονικό διάστημα να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις, για σειρά από ύποπτες συνομιλίες.

Ειδικό βάρος στην έρευνα, έχει δοθεί στον εκβιασμό του αρχιμανδρίτη, ο οποίος επέτρεψε την «αναίμακτη» πώληση των 175 στρεμμάτων της Μονή Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, σε ισραηλινό fund έναντι 1,5 εκατ. ευρώ.

Τα χρήματα φαίνεται να κατέληξαν στον αρχηγό της μαφίας, ο οποίος εμφανίστηκε ως ιδιοκτήτης μέσω χρησικτησίας, χωρίς η Μονή να διεκδικήσει ούτε ένα ευρώ.

Ύποπτες αναφορές καταγράφονται και στις συνομιλίες που αφορούν τις προσπάθειες επιρροής προσώπων για την απευθείας εκμίσθωση ξενοδοχείου του 57χρονου στο Σταυρό, προκειμένου να στεγαστεί η Ψυχιατρική Δομή του Νοσοκομείου Χανίων με συνομιλητή τον διοικητή νοσοκομείου.

Απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες του 57χρονου μαφιόζου εμφανίζονται να «καίνε» και έναν Αστυνομικό με διοικητική θέση σε υπηρεσία των Χανίων.

Δύο δικαστικοί λειτουργοί της Κρήτης, φέρεται να ήταν επαφές στην προσωπική ατζέντα του 57χρονου μαφιόζου, τους οποίους επικαλείτο για τη μείωση ποινής επίορκου αστυνομικού.

Υπό διερεύνηση είναι υποθέσεις εκβιασμών επιχειρηματιών, εργολάβων, και δημοσιογράφων προκειμένου να ασκούν πιέσεις σε επιχειρηματίες και εκκλησιαστικούς παράγοντες.

