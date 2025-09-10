Ρέθυμνο: Νεκρός σε τροχαίο 57χρονος τουρίστας

Τραγωδία σημειώθηκε στην Κρήτη όταν 57χρονος τουρίστας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο Σπήλι Ρεθύμνου, όταν το όχημα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη από την πορεία του και κατέληξε εκτός δρόμου.

Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τρία οχήματα και έξι πυροσβέστες να επιχειρούν τον απεγκλωβισμό του οδηγού. Με σκοινιά, σταθεροποίησαν και τράβηξαν το αυτοκίνητο, ωστόσο ο 57χρονος παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

