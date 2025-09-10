Ληστεία στο Μοσχάτο: Κουκουλοφόρος άδειασε το ταμείο σούπερ μάρκετ και εξαφανίστηκε

Στόχος ενός ληστή έγινε το πρωί της Τετάρτης (10/9) ένα σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Μοσχάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 8 ο άνδρας εισέβαλε στον χώρο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, απείλησε με μαχαίρι την ταμία, άρπαξε άγνωστο χρηματικό ποσό από το ταμείο και έγινε… καπνός.

Η έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του βρίσκεται σε εξέλιξη.

