ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 11:08
10.09.2025 10:50

Ληστεία στο Μοσχάτο: Κουκουλοφόρος άδειασε το ταμείο σούπερ μάρκετ και εξαφανίστηκε

10.09.2025 10:50
Στόχος ενός ληστή έγινε το πρωί της Τετάρτης (10/9) ένα σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Μοσχάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 8 ο άνδρας εισέβαλε στον χώρο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, απείλησε με μαχαίρι την ταμία, άρπαξε άγνωστο χρηματικό ποσό από το ταμείο και έγινε… καπνός.

Η έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του βρίσκεται σε εξέλιξη.

