Μέλπω Ζαρόκωστα: Δύσκολες ώρες για την ηθοποιό – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Δύσκολες ώρες βιώνει η Μέλπω Ζαρόκωστα, μία από τις τελευταίες μεγάλες ηθοποιούς της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso, η ηθοποιός μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το Γηροκομείο Αθηνών όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια, σε νοσοκομείο ώστε να αντιμετωπιστούν τα συσσωρευμένα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι χρειάστηκε, μάλιστα, να μεταφερθεί σε αρκετά δημόσια νοσοκομεία μέχρι να διαγνωστεί και μια νέα πάθηση που την ταλανίζει.

«Η μητέρα μου είναι αρκετά μεγάλη και προσπαθούμε με νηφαλιότητα και ηρεμία να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα υγείας που προέκυψαν. Ευελπιστούμε πως θα μπορέσουμε να τα επιλύσουμε και να την έχουμε ξανά δίπλα μας» δήλωσε ο γιος Αλέξανδρος, ο οποίος δεν έχει φύγει στιγμή από το πλευρό της.

Η Μέλπω Ζαρόκωστα, που στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει τον καρκίνο, βρίσκεται και σήμερα αντιμέτωπη με σωρεία προβλημάτων υγείας, ωστόσο δεν χάνει ούτε στιγμή το χιούμορ της και την αισιοδοξία της.

«Η μαμά μάς αναγνωρίζει κανονικά μέχρι στιγμής και μάλιστα προχθές έκανε πλάκα με μια νοσηλεύτρια. Η πηγαία αισιοδοξία της την κρατάει στη ζωή» τόνισε ο γιος της.

